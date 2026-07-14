Tatárjárás kontra kecskeméti Mercedes-gyár

Nálunk alacsonyabb arányú mutatóval rendelkezett

Németország,

Franciaország,

valamint mások mellett a V4 többi országa is.

Tavalyelőtt már 314 ezer foglalkoztatottja volt a csúcstechnológiai iparnak és a tudásintenzív szolgáltatásoknak, ami 68 százalékkal magasabb, mint a 2010-es 186 ezer fős létszám volt. A létszámnövekedésünk 69 százalékos volt, ami jóval az uniós átlagos 54 százalék feletti, de meghaladja Németország, Franciaország, Ausztria mérőszámát is.

– Ha ezekről az országokról nem állítja senki, hogy összeszerelő üzemek országai, akkor mivel bizonyítható, hogy a magyar gazdaság az lenne? – tette fel a kérdést.