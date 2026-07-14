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Tatárjárás kontra kecskeméti Mercedes-gyár

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A Tisza Párt a tatárjárásnál is rosszabbnak nevezte az Orbán-kormány tevékenységét. Ehhez képest Magyar Péter hétfőn átadta a kecskeméti Mercédes új részlegét, amellyel Európa legnagyobb, a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme kezdi meg működését. Ez önmagában rámutat arra is, hogy hazugságnak minősülnek azok az állítások is, amelyek szerint hazánk az összeszerelő üzemek országa.

Kiss Gergely
2026. 07. 14. 6:11
Európa legnagyobb, a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme kezdi meg működését Kecskeméten. Fotó: Vémi Zoltán
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Nálunk alacsonyabb arányú mutatóval rendelkezett

  • Németország,
  • Franciaország,
  • valamint mások mellett a V4 többi országa is. 

Tavalyelőtt már 314 ezer foglalkoztatottja volt a csúcstechnológiai iparnak és a tudásintenzív szolgáltatásoknak, ami 68 százalékkal magasabb, mint a 2010-es 186 ezer fős létszám volt. A létszámnövekedésünk 69 százalékos volt, ami jóval az uniós átlagos 54 százalék feletti, de meghaladja Németország, Franciaország, Ausztria mérőszámát is. 

– Ha ezekről az országokról nem állítja senki, hogy összeszerelő üzemek országai, akkor mivel bizonyítható, hogy a magyar gazdaság az lenne? – tette fel a kérdést.

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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