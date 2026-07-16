Tovább emelkedtek a keresetek májusban

– A fenntartható gazdasági növekedés szempontjából is kulcskérdés marad a következő években, hogy a versenyszféra alkalmazottainak kétharmadát foglalkoztató kkv-szektorban sikerül-e a hatékonyságnövekedéssel biztosítani a béremelések fedezetét. Ezzel párhuzamosan társadalmi szempontból a fő kérdés az lesz, hogy a béremelkedés minél szélesebb réteget érintsen és mérséklődjön a bérolló – fogalmazott.

Érdemes megemlíteni, hogy a közelmúltban jelent meg az OECD munkaerőpiaci kilátásokról szóló jelentése, ebben a magyarok fizetésének alakulásáról közölt figyelemre méltó összehasonlítást a szervezet. A reálbérek változását vizsgálva a 2021 első negyedéve és 2026 első negyedéve közötti időszakban azt találták, hogy a magyar reálbérek mintegy harminc százalékkal emelkedtek az öt év alatt, így a 38 OECD ország közül egyedül Törökország előzi meg hazánkat e tekintetben.







