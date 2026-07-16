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Tovább emelkedtek a keresetek májusban

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A korábban vártnál alacsonyabb infláció, illetve az adókedvezmények bővítése nyomán a nettó reál kereset is jelentősen, 9 százalék körüli ütemben emelkedett, amely továbbra is stabil alapot jelent a fogyasztási dinamika fennmaradásához. A reálbérek szintén kilenc százalékkal nőttek, míg az infláció mindössze 1.8 százalékos volt. Hazánk a reaálkeresetek növekedésében egyébként az OECD-országok közül a második helyen áll, ha a 2021-26 közötti időszak első negyedéveit vizsgáljuk.

Magyar Nemzet
2026. 07. 16. 10:31
Illusztráció Forrás: Shutterstock
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– A fenntartható gazdasági növekedés szempontjából is kulcskérdés marad a következő években, hogy a versenyszféra alkalmazottainak kétharmadát foglalkoztató kkv-szektorban sikerül-e a hatékonyságnövekedéssel biztosítani a béremelések fedezetét. Ezzel párhuzamosan társadalmi szempontból a fő kérdés az lesz, hogy a béremelkedés minél szélesebb réteget érintsen és mérséklődjön a bérolló – fogalmazott. 

Érdemes megemlíteni, hogy a közelmúltban jelent meg az OECD munkaerőpiaci kilátásokról szóló jelentése, ebben a magyarok fizetésének alakulásáról közölt figyelemre méltó összehasonlítást a szervezet. A reálbérek változását vizsgálva a 2021 első negyedéve és 2026 első negyedéve közötti időszakban azt találták, hogy a magyar reálbérek mintegy harminc százalékkal emelkedtek az öt év alatt, így a 38 OECD ország közül egyedül Törökország előzi meg hazánkat e tekintetben. 


 


 

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