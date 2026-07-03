Véget ért a nagy szamócateszt, a gyümölcsök tíz százaléka megbukott

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A vizsgált szamócák csaknem 10 százaléka nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomonkövethetőségi előírásoknak, a kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 07. 03. 10:41
Fotó: Bús Csaba Forrás: PN Petőfi Népe
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A laboratóriumi vizsgálatok eredményei arra is rámutattak, hogy az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések továbbra is indokoltak. A szakemberek 19 mintát vettek növényvédőszer-maradék vizsgálat céljából. Négy minta esetében találtak kifogásolható eredményt: két mintában a szermaradék mennyisége meghaladta a megengedett határértéket, további két mintában pedig olyan hatóanyag jelenlétét mutatták ki, amely szamócában nem engedélyezett. Az érintett ügyekben hatósági eljárás indult, a szankciók meghatározása jelenleg is folyamatban van – jelezte az NKFH.

 


 


 

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