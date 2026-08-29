Elbuktak a robotok, mégsem vették el a Meta-dolgozók munkáját

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Mark Zuckerberg spórolt volna, de az algoritmus egyelőre nem tudja megírni a saját utódlási tervét.

Magyar Nemzet
2026. 08. 29. 16:00
Mark Zuckerbergnek ez a terve nem vált be Forrás: AFP
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A probléma júniusban a nyilvánosság számára is láthatóvá vált, amikor hackerek a Meta MI-alapú ügyfélszolgálati botján keresztül szereztek hozzáférést ismert Instagram-fiókokhoz, köztük a Fehér Ház egy korábbi, inaktív profiljához. Az eset jól illusztrálja, mekkora a különbség a laborban mért hatékonyság és a valós üzemeltetés kockázatai között.

Saját utódaikat képezték volna

A dolgozói ellenállást tovább fokozta, hogy a Meta nyomkövető szoftvert kívánt telepíteni az amerikai alkalmazottak eszközeire, amely a billentyűleütéseket és az egérmozgásokat rögzítette volna – az MI-ügynökökbetanításához. Az alkalmazottak attól tartottak, hogy saját utódaikat képezik ki. A belső fórumokon felerősödött a kritika, megindult a szakszervezeti szerveződés is, a félévente végzett elégedettségi felmérés eredménye pedig 74-ről 55 százalékra zuhant.

This photo illustration shows the Facebook logo displayed in the foreground, with the Meta logo in the background, in Tunis,Tunisia, on August 19,2026. (Photo by Imen Ben Youssef / Hans Lucas via AFP)
Nem sikerült a Metánál a forradalmi robotosítás (Fotó: Imen Ben Youssef/Hans Lucas)

Visszakozás félúton

A májusi elbocsátások után Zuckerberg közölte, idén nem számít újabb vállalati szintű leépítésre, és elismerte, a dolgozóknak nagyobb stabilitásra van szükségük. A Meta felfüggesztette a nyomkövető programot, és egyes alkalmazottak visszatérhettek korábbi csapatukhoz. Júliusban Zuckerberg azt is elismerte, hogy az MI-ügynökök nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket – ez a beismerés ugyanakkor nem járt együtt a beruházási kedv csökkenésével, a vállalat idén továbbra is legalább 130 milliárd dollárt tervez MI-chipekre és infrastruktúrára fordítani, a befektetői nyomás pedig egyre erősebb, hogy ezek a kiadások végre mérhető eredményt hozzanak.

A visszakozás nem jelentette azt, hogy a Meta feladta volna az MI-vezérelt hatékonyságnövelés eszméjét. Bosworth júliusban egy belső kérdezz-felelek keretében élesen elutasította azt a dolgozói felvetést, amely a korábban eltörölt Meta Days szabadnapok visszaállítását szorgalmazta – szerinte az MI által megtakarított munkaidőt nem pihenésre, hanem még több és jobb termék elkészítésére kellene fordítani.

Bíróság elé kerül a leépítés

A leépítések jogi útra is terelődtek: 26 jelenlegi és korábbi Meta-alkalmazott azt állítja, a vállalat MI-val támogatott rendszert használt az elbocsátandók kiválasztásához, és ez hátrányosan érintette az egészségügyi okból vagy családi kötelezettség miatt távollévő munkavállalókat. William Orrick szövetségi bíró elutasította a felperesek azonnali jogvédelmi kérelmét, mivel nem tudták igazolni a helyrehozhatatlan kárt – az elbocsátások a tervek szerint folytatódhattak, az ügy érdemi vizsgálata választottbírósági eljárásban zajlik tovább. A per azért is figyelemre méltó, mert ez lehet az első olyan ismert eljárás egy nagy amerikai vállalat ellen, amely közvetlenül az MI szerepét vitatja a létszámleépítés folyamatában – az eredmény később más techcégek gyakorlatára is hatással lehet.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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