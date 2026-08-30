Munkahelyek és lakásvásárlások kerülhetnek veszélybe a kormány döntése miatt

Évtizedes mélypont

Az ÉVOSZ 400 céget érintő felmérése szerint az építőipar 15–20 százalékkal nagyobb teljesítményre lenne képes, mint amit a megrendeléshiány miatt most nyújt. Az újonnan megkötött állami építési megrendelések értéke 2025-ben 1710 milliárd forint volt, 2026 első felében mindössze 615 milliárd – Koji László szerint ez 30 éves mélypont. Az uniós forrású projektek érdemi hatása csak 2027 elejére várható. Emellett Vitézy Dávid augusztus 14-én több nagyberuházás kiemelt státuszának megszüntetését jelentette be – erre Balázs Attila is utalt a dolgozóknak írt levelében.