Munkahelyek és lakásvásárlások kerülhetnek veszélybe a kormány döntése miatt

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bayer constructKoji LászlóBalogh László

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2026. 08. 30. 13:57
Cél a működés fenntartása Forrás: Facebook / Bayer Construct
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Évtizedes mélypont

Az ÉVOSZ 400 céget érintő felmérése szerint az építőipar 15–20 százalékkal nagyobb teljesítményre lenne képes, mint amit a megrendeléshiány miatt most nyújt. Az újonnan megkötött állami építési megrendelések értéke 2025-ben 1710 milliárd forint volt, 2026 első felében mindössze 615 milliárd – Koji László szerint ez 30 éves mélypont. Az uniós forrású projektek érdemi hatása csak 2027 elejére várható. Emellett Vitézy Dávid augusztus 14-én több nagyberuházás kiemelt státuszának megszüntetését jelentette be – erre Balázs Attila is utalt a dolgozóknak írt levelében.

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Bárkinek nekiesnek, aki nem ugyanúgy gondolja, a kommentek között még Veiszer Alinda is megkapta a magáét, hogy miért nem rökönyödött meg Máté Gábor állításain.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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