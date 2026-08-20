Nagy István: Szükség lenne egy „Szezonális magyar termék” programra

– Ahogyan már utaltam rá, fontos szempont a környezettudatosság és a vegyszermentesség. A háztáji kertészet környezettudatos, hiszen kevés vegyszert használ fel, és sokféle faj egyidejű termesztésével valósul meg az ökológiai termesztés. Éppen ezért a biológiai sokféleség és a természetes környezet megőrzése szempontjából is kiemelten fontos érték. A ház körüli kertek gondozása mindemellett rekreációs szereppel is rendelkezik – fogalmazott.

Többen kezdtek mezőgazdasági termelésbe

A kertművelés közelebb hozza az emberekhez a mezőgazdaságot. Így például a belvárosban vagy a lakótelepeken élők is közvetlen tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek a növénytermesztéssel, kertészkedéssel kapcsolatban. Ezzel is összefüggésben van az a trend, hogy városról kiköltöző fiatalok építenek fel egy teljes gazdaságot, és működtetik azt korábbi mezőgazdasági tapasztalat nélkül.

Sok család folytat vagy kezdett bele az elmúlt években egyfajta jövedelem-kiegészítésként is mezőgazdasági termelésbe. Így nemcsak a boltokban találkoznak a zöldségekkel, fűszernövényekkel, hanem nap mint nap nyomon követhetik a növények fejlődését, megismerve a gondozásuk fortélyait is.

– A szezonális termékek legfontosabb előnyei, hogy frissebbek és jobb minőségűek mint a nagyüzemi termelésből származó termék és általában akkor kerülnek piacra, amikor természetes módon teremnek és érnek meg. Ízletesebbek is, hiszen a megfelelő érési időben betakarított zöldség és gyümölcs íze jellemzően jobb. Olcsóbban előállíthatók mert kevesebb mesterséges körülményt, tárolást és energiafelhasználást igényelhetnek. Termesztésük kisebb környezeti terheléssel jár mert csökkenhet vagy el is maradhat a hosszú szállítás és a hűtött tárolás szükségessége. A hazai termelőket erősítik a helyi gazdaságot támogatják mert a vásárlás közvetlenebbül támogatja a magyar mezőgazdaságot. Nagyobb választékot biztosítanak az adott időszakban például nyáron a barack, dinnye, paprika, paradicsom, ősszel az alma, szőlő és sütőtök – magyarázta a volt miniszter.