– A magyar kormány szándéka szerint a vidék nem valaminek a széle, hanem a politika középpontja – mondta az agrárminiszter szombaton a zalai Tormaföldén. Nagy István a kilátóval együtt kialakított helyi termelői piac avatásán arról beszélt, a kormány felismerte a termelői piacok óriási jelentőségét. A termelői piac növeli a gazdasági erőt, sok embernek pluszbevételt ad, megélhetést biztosít és erősíti a helyi gazdaságot, egészséges, kiváló minőségű élelmiszert juttat az emberek közelébe.

– A 21. században már nemcsa k gazdasági, hanem közösségalkotó jelentősége is van a helyi piacnak, megvan az a varázsa, hogy kialakul a személyes kapcsolat a termelő és a fogyasztó között. A helyi piacok segítik megőrizni a tájfajtákat, a helyi sajátosságokat – jegyezte meg a távirati iroda ismertetése szerint.

A miniszter kifejtette:

a kormány több mint százmillió forintot biztosított a tormaföldei beruházáshoz, ami termékenyítőleg hat a térségre, mert újabb és újabb beruházásokat fog vonzani. Példaként említette a közvetlenül mellette található fügeültetvényt, ahol akár lekvár, pálinka vagy éppen aszalvány is készülhet a jövőben.

Jelentősen nőtt a helyi piacok száma

– Míg 2012-ben 117 helyi piac volt Magyarországon, addig tavaly év végén már 314 működött. Ezzel együtt nőtt a kistermelők száma is, akik 2010-ben alig ötezren voltak, a számuk tavaly már megközelítette a 23 ezret – összegezte Nagy István.

Kijelentette, a hasonló beruházások munkalehetőséget kínálnak, illetve erősítik a fiatalok helyben maradását.

– A hagyományokon alapuló kézműves termékek pedig megújítják a magyar gasztronómiát; nem véletlen, hogy egyre több vidéki étterem kap Michelin-csillagot, hiszen a modern gasztronómia lényege, hogy a hagyományos kézműves termékekre alapozva a legmodernebb technológiát felhasználva készítik el az ételeiket – közölte.

A miniszter kitért arra is, hogy a kormány 2010 után számos támogatást kínált a a vidéki gazdálkodóknak. Említette a mostani, fiatal gazdáknak szóló pályázatot, amely 14,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás mellé 75 millió forintos beruházási támogatást nyújt, ami már alkalmas lehet például savanyítóüzem, tejfeldolgozó vagy húsfeldolgozó kialakítására.