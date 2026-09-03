Munka a finomítón túl: milyen lehetőségeket kínál Százhalombatta álláspiaca?

A logisztikának különösen kedvez a város földrajzi helyzete

Százhalombatta elhelyezkedése önmagában gazdasági előny. A Duna, az M6-os autópálya és Budapest közelsége együtt olyan környezetet teremt, amelyben a szállítmányozásnak, raktározásnak és ipari logisztikának komoly szerepe lehet.

A jelenlegi hirdetések között is látszik ennek a súlya. Raktári csoportvezetőt, szállítási koordinátort és logisztikai projektvezetőt is keresnek a térségben. A CEVA Contract Logistics egyik szállítási koordinátori pozíciójánál például középfokú angolt és egy-három év tapasztalatot várnak el, miközben a munkába járás támogatását és egészségbiztosítást is kínálnak.

A logisztikai munka ráadásul nem feltétlenül jelent kizárólag fizikai feladatokat. Koordináció, vállalatirányítási rendszerek, ügyfélkapcsolat és szállítási tervezés is megjelenhet benne, ezért többféle képzettséggel lehet kapcsolódni hozzá.

Mit jelent Budapest közelsége az álláskeresőnek?

Százhalombatta egyik legnagyobb előnye, hogy a főváros munkaerőpiaca nincs messze. Ez olyan szakmákban különösen hasznos, amelyek helyben csak szűkebb kínálatban jelennek meg. Aki például speciális informatikai, pénzügyi vagy mérnöki pozíciót keres, annak Budapest felé is érdemes nyitni.

Az ingázás viszont csak akkor jó üzlet, ha számolunk a valódi költségekkel. A magasabb budapesti fizetésből le kell vonni az utazás árát, hozzá kell adni a napi közlekedéssel töltött időt, és érdemes azt is mérlegelni, mennyire illeszkedik a munkarend a családi élethez.

A régió egyik érdekes sajátossága egyébként éppen az, hogy a helyben elérhető ipari és logisztikai munkák miatt nem szükséges automatikusan Budapest felé indulni. A fővárosi karrier inkább további opcióként jelenik meg.

Százhalombattán is előnyt jelent, ha a meglévő tudást tovább tudjuk építeni

A helyi munkaerőpiac azoknak kedvezhet különösen, akik nem ragaszkodnak mereven korábbi munkakörükhöz. Egy karbantartó szakember például később projektirányításba is bekapcsolódhat, a raktári tapasztalattal rendelkező munkatárs logisztikai koordináció felé léphet, a műszaki adminisztrációban szerzett rutin pedig összetettebb vállalati feladatokhoz adhat alapot.