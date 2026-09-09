Négy és fél éve állnak támadás alatt az ukrán kikötők, a gazdasági következmények brutálisak

A teljes, 2022 májusa óta exportált gabona-, olajosmag- és kapcsolódó termékmennyiség mintegy 60 százaléka a fekete-tengeri ukrán kikötőkön, 40 százaléka pedig a Solidarity Lanes-en keresztül jutott ki a nemzetközi piacokra. Mindez tehát azt is jelenti, hogy a blokád hatására az ukrán export nem a nullára esett vissza, hanem hogy egy korábban olcsó és rendkívül nagy kapacitású exportfolyosót egy sokkal drágább és kisebb kapacitású rendszerrel kellett helyettesíteni.