Van kitől segítséget kérni, van kiút a bántalmazó kapcsolatból

A kapcsolati erőszak elleni fellépés egyben a családok védelmét is szolgálja, hiszen a bántalmazás éppen azt a biztonságot, bizalmat és kölcsönös felelősséget rombolja le, amelyre egy egészséges családi közösség épül. A probléma nagyságát az Ökumenikus Segélyszervezet saját ellátási adatai is jelzik: 2024-es közhasznúsági jelentésük szerint egyetlen év alatt 2800 tanácsadást végeztek bántalmazás témájában a krízisambulanciákon, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálathoz (OKIT) pedig 9700 hívás érkezett. A Segélyszervezet titkos menedékházaiban és krízisközpontjaiban közel 150, bántalmazás elől menekülő család, összesen több mint ötszáz ember kapott biztonságos elhelyezést.

A hatósági statisztikák ugyancsak azt mutatják, hogy évről évre jelentős számú eset kerül felszínre. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben 770, 2022-ben 764, 2023-ban 786, 2024-ben 833, 2025-ben pedig már 988 kapcsolati erőszakhoz köthető sértetté válást regisztráltak Magyarországon. A számokból ugyanakkor önmagában nem következik, hogy ugyanilyen ütemben nőtt a kapcsolati erőszak tényleges előfordulása, hiszen a statisztika csak a hatóságok tudomására jutott eseteket tartalmazza. A családon belüli erőszak jelentős része rejtve maradhat, ezért a segítségkérési lehetőségek ismertségének és a megelőzésnek is komoly szerepe van.