Van kitől segítséget kérni, van kiút a bántalmazó kapcsolatból

Az Ökumenikus Segélyszervezet országszerte ingyenesen elérhető szolgáltatásokkal segíti a kapcsolati erőszak érintettjeit és hozzátartozóikat. Segítséget kérni előre egyeztetett időpontban, akár anonim módon is lehet. Az érdeklődők a www.aszeretetnemart.hu oldalon tájékozódhatnak a kapcsolati erőszak formáiról, figyelmeztető jeleiről és a rendelkezésre álló segítségkérési lehetőségekről. A Segélyszervezet szakemberei, köztük jogászok, pszichológusok és szociális munkások személyesen és online is támogatást nyújtanak azoknak, akik kérdésekkel, bizonytalansággal vagy nehéz élethelyzettel fordulnak hozzájuk. További információk az „A szeretet nem árt” Facebook-oldalon és a telefonra telepíthető BrightSky alkalmazásban érhetők el. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) 06 80 20 55 20-as, ingyenesen hívható telefonszámán pedig a nap 24 órájában szakemberek fogadják az érintettek hívásait.
A kapcsolati erőszak elleni fellépés egyben a családok védelmét is szolgálja, hiszen a bántalmazás éppen azt a biztonságot, bizalmat és kölcsönös felelősséget rombolja le, amelyre egy egészséges családi közösség épül. A probléma nagyságát az Ökumenikus Segélyszervezet saját ellátási adatai is jelzik: 2024-es közhasznúsági jelentésük szerint egyetlen év alatt 2800 tanácsadást végeztek bántalmazás témájában a krízisambulanciákon, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálathoz (OKIT) pedig 9700 hívás érkezett. A Segélyszervezet titkos menedékházaiban és krízisközpontjaiban közel 150, bántalmazás elől menekülő család, összesen több mint ötszáz ember kapott biztonságos elhelyezést.
A hatósági statisztikák ugyancsak azt mutatják, hogy évről évre jelentős számú eset kerül felszínre. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben 770, 2022-ben 764, 2023-ban 786, 2024-ben 833, 2025-ben pedig már 988 kapcsolati erőszakhoz köthető sértetté válást regisztráltak Magyarországon. A számokból ugyanakkor önmagában nem következik, hogy ugyanilyen ütemben nőtt a kapcsolati erőszak tényleges előfordulása, hiszen a statisztika csak a hatóságok tudomására jutott eseteket tartalmazza. A családon belüli erőszak jelentős része rejtve maradhat, ezért a segítségkérési lehetőségek ismertségének és a megelőzésnek is komoly szerepe van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!