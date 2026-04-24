Sok bántalmazott számára a munkahely az egyetlen, biztonságos menedék
Az Ökumenikus Segélyszervezet mentorálásával ma már van olyan cég, ahol fizetett szabadsággal és pénzügyi támogatással segítenek a bántalmazott kollégáknak. Sándor-Lenkei Aida, a miskolci krízisambulancia vezetője szerint azáltal, hogy egy munkahely biztonságot és támogatást tud nyújtani az áldozatoknak, hatalmas változást lehet elérni a kapcsolati erőszak megfékezésében.
Nem kell bizonygatnia a bántalmazottaknak
Meglátása szerint azzal, hogy a segítségnyújtásról maga a munkáltató gondoskodik (saját intézkedésekkel és segítő szervezetek bevonásával), nemcsak biztonságos teret biztosít az érintetteknek, hanem szakszerű segítséget is. – A kollégákat, a munkahelyi közösséget sem terhelik így, pláne ha a munkatársak tudják, hogy a kapcsolati erőszakban érintett munkatársuk jó kezekben van – mondta.
Arról, hogy az elmúlt években megduplázódott a kapcsolati erőszakban érintettek száma, a szakember úgy vélekedett,
a társadalmi párbeszéd, a kampányok, a zéró tolerancia miatt sok áldozat döntött úgy, hogy segítséget kér, emiatt az esetek száma is megugrott, ugyanakkor még mindig rengeteg a látens eset.
– Szerencsére ma már egyre kevésbé kell „bizonygatni”, hogy a kapcsolati erőszak egy valóban létező, súlyos probléma. Ugyanakkor sajnálatos, hogy mire eljutottunk ehhez a felismeréshez, rengeteg nő vesztette el az életét. A változás elindult, és a hatóságok is érzékenyebbek lettek ezekben az ügyekben, de még mindig attól tartanak az áldozatok, hogy megbélyegzik őket vagy kétségbe vonják a szavahihetőségüket – magyarázta, kiemelve: sokan nem is tudják, hogy ők maguk is áldozatok, azt gondolják, hogy csupán egy kapcsolati konfliktusról van szó.
– A kapcsolati erőszakban élők sokszor azt gondolják, hogy csupán szeretetből, féltésből nem mehetnek el a munkatársaikkal egy céges vacsorára, vagy hívja fel őket a párjuk naponta hússzor. Sokaknak még a fizetése sem a saját számlájára érkezik. A társadalomnak, egy munkahelyi közösségnek és az érintetteknek is tudnia kell, hogy mi az, amire már fel kell kapniuk a fejüket, mi az, ami már nem fér bele egy jól működő párkapcsolatba – példázta Sándor-Lenkei Aida.
A segélyszervezet munkatársa szerint a legnagyobb változást akkor lehetne elérni, ha egyfajta védőhálóként, pajzsként tudnának összekapcsolódni a hatóságok a szociális ellátással, a gyerekvédelmi ellátással, az egészségügyi ellátással, de ugyanilyen fontos a társadalom, az egyén és a család szerepe is, vagyis hogy közvetlen vagy közvetett érintettként is merjünk segítséget kérni.
Naiv várakozások
– Sok esetben már a „származási családban” is nagyon sok defekt van, de azt tapasztalom, hogy azoknál az áldozatoknál, ahol támogató jelenlétet tud adni egy család, ott sokkal több esély van arra, hogy ki tudjon lépni egy ilyen kapcsolatból a bántalmazott, vagy felismerje a jeleket. A család, a barátok érzelmi és anyagi támogatása talán a legfontosabb. Egy áldozatnak arra van szüksége, hogy higgyenek neki és higgyenek benne – mondta.
A szakember arra is kitért, amikor valaki segítséget kér a krízisambulanciától, majd mégis visszamegy a bántalmazójához, elfogadják, hogy így tesz. – Az áldozat ekkor még éppen abban a szakaszban van, hogy el akarja hinni, hogy ez változhat, és hogy visszakaphatja azt az embert, akibe beleszeretett. Általában az érintetteknek több kilépési kísérletük van, mire eljutnak odáig, hogy valóban más életet szánnak maguknak és a gyermekeiknek – mutatott rá.
– Az ambulancián azt tapasztalom a klienseink körében, hogy ha intenzíven be tudunk kapcsolódni az életükbe és elindul egy segítő folyamat, ha heti rendszerességgel tudunk beszélgetni, találkozni, és ha rengeteg információt kapnak a segítségnyújtás formáiról, vagy a jogi lehetőségekről, hogy mi az, amit megtehetnek, nem tehetnek, ha tudnak mérlegelni, elkezdenek gondolkodni, és sokkal átgondoltabb a kilépési folyamat, mint azoknál az ügyfeleknél, akik, mondjuk, akut krízishelyzetben azonnal menekülni szeretnének – fejtette ki. Mint mondta, igyekeznek az áldozatoknak rávilágítani arra,
nem az a kérdés, hogy ő miért van még benne ebben a helyzetben, a kérdés az, hogy megérdemli-e ezt.
– A bántalmazottnak fontos látnia, hogy szerethető, és sok mindenben erős, de most az a fontos, hogy épüljön fel és kezdjen egy új életet. De nem az a cél, hogy a mi döntésünk legyen az ő döntése, neki kell megérkezni ide, hogy igen, én el tudom képzelni, hogy nélküle élek – mondta.
Az esetek legtöbbjében az áldozatot az tartja vissza, vajon hogyan fog boldogulni anyagilag? Tipikus bántalmazói dinamika ugyanis, hogy anyagilag függővé teszi, nem hagyja dolgozni a bántalmazottat, vagy ha mégis, nem a saját számlájára érkezik a fizetése, ez pedig oda vezet, hogy kiszolgáltatottá válik.
– Ide is meg kell érkezni, hogy rájöjjön az áldozat: már nagyon régóta nem döntött semmiben. Nem döntött abban, hogy mit fog főzni holnap, hova mennek nyaralni, mit vegyen fel, és a gyerek melyik iskolába járjon. A kilépéshez és a teljes gyógyuláshoz vissza kell szereznie a döntési képességét és elhinni magáról, hogy ő képes mindenre, hogy felruházzuk ezzel a felelősséggel. Ehhez viszont a segítő szervezetek működése, jelenléte nem elég, szeretnénk, hogy minél több olyan munkahely legyen, kórházak, iskolák vagy épp egy multi, ahol a dolgozók tudják, a munkáltatóhoz fordulhatnak segítségért – fejezte ki reményeit a szakember.
Van kiút
A karitatív szervezet által üzemeltetett krízisambulanciák hiánypótló szolgáltatásai ingyenesek, előre egyeztetett időpontban és akár anonim módon is segítséget lehet kérni. A www.aszeretetnemart.hu honlapon megtalálhatóak a krízisambulanciák elérhetőségei. Jelenleg az Ökumenikus Segélyszervezet jogász, pszichológus és szociális munkás szakemberei személyes és online tanácsadás formájában is rendelkezésre állnak. A nap 24 órájában elérhetőek az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat munkatársai is a 06 80 20 55 20-as telefonszámon. A telefonra letölthető BrightSky applikációban és a szeretet nem árt elnevezésű Facebook-oldalon pedig szintén hasznos információkat találhatunk a témával kapcsolatban.
