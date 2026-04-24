Sok bántalmazott számára a munkahely az egyetlen, biztonságos menedék

– A kapcsolati erőszakban élők sokszor azt gondolják, hogy csupán szeretetből, féltésből nem mehetnek el a munkatársaikkal egy céges vacsorára, vagy hívja fel őket a párjuk naponta hússzor. Sokaknak még a fizetése sem a saját számlájára érkezik. A társadalomnak, egy munkahelyi közösségnek és az érintetteknek is tudnia kell, hogy mi az, amire már fel kell kapniuk a fejüket, mi az, ami már nem fér bele egy jól működő párkapcsolatba – példázta Sándor-Lenkei Aida.

A segélyszervezet munkatársa szerint a legnagyobb változást akkor lehetne elérni, ha egyfajta védőhálóként, pajzsként tudnának összekapcsolódni a hatóságok a szociális ellátással, a gyerekvédelmi ellátással, az egészségügyi ellátással, de ugyanilyen fontos a társadalom, az egyén és a család szerepe is, vagyis hogy közvetlen vagy közvetett érintettként is merjünk segítséget kérni.

Naiv várakozások

– Sok esetben már a „származási családban” is nagyon sok defekt van, de azt tapasztalom, hogy azoknál az áldozatoknál, ahol támogató jelenlétet tud adni egy család, ott sokkal több esély van arra, hogy ki tudjon lépni egy ilyen kapcsolatból a bántalmazott, vagy felismerje a jeleket. A család, a barátok érzelmi és anyagi támogatása talán a legfontosabb. Egy áldozatnak arra van szüksége, hogy higgyenek neki és higgyenek benne – mondta.

A szakember arra is kitért, amikor valaki segítséget kér a krízisambulanciától, majd mégis visszamegy a bántalmazójához, elfogadják, hogy így tesz. – Az áldozat ekkor még éppen abban a szakaszban van, hogy el akarja hinni, hogy ez változhat, és hogy visszakaphatja azt az embert, akibe beleszeretett. Általában az érintetteknek több kilépési kísérletük van, mire eljutnak odáig, hogy valóban más életet szánnak maguknak és a gyermekeiknek – mutatott rá.

– Az ambulancián azt tapasztalom a klienseink körében, hogy ha intenzíven be tudunk kapcsolódni az életükbe és elindul egy segítő folyamat, ha heti rendszerességgel tudunk beszélgetni, találkozni, és ha rengeteg információt kapnak a segítségnyújtás formáiról, vagy a jogi lehetőségekről, hogy mi az, amit megtehetnek, nem tehetnek, ha tudnak mérlegelni, elkezdenek gondolkodni, és sokkal átgondoltabb a kilépési folyamat, mint azoknál az ügyfeleknél, akik, mondjuk, akut krízishelyzetben azonnal menekülni szeretnének – fejtette ki. Mint mondta, igyekeznek az áldozatoknak rávilágítani arra,

nem az a kérdés, hogy ő miért van még benne ebben a helyzetben, a kérdés az, hogy megérdemli-e ezt.

– A bántalmazottnak fontos látnia, hogy szerethető, és sok mindenben erős, de most az a fontos, hogy épüljön fel és kezdjen egy új életet. De nem az a cél, hogy a mi döntésünk legyen az ő döntése, neki kell megérkezni ide, hogy igen, én el tudom képzelni, hogy nélküle élek – mondta.