Vége lett a meccsnek, de aztán mégsem, hatalmas balhé robbant ki Amerikában - videó

Sokak szerint a szabályok alapján a mérkőzés hivatalos közvetítésében szereplő órát kellett volna figyelembe venni. Az azon látható idő viszont már lejárt. Ha a játékvezetők ezt az órát használták volna, nem került volna vissza az egy másodperc, nem lett volna újabb játék, és a Western Michigan 12–7-re megnyerte volna a mérkőzést. Külön érdekessége az esetnek, hogy a vesztes csapat, a Western Michigan egy ideig nem akarta megóvni a meccset. Az egyetem elnöke, Russ Kavalhuna azt mondta, hogy megpróbált utánajárni, van-e lehetőség fellebbezésre, de úgy tűnt, hogy nincs olyan hivatalos eljárás, amely lehetővé tenné egy ilyen mérkőzés eredményének megváltoztatását. Amerikában most már nem az a kérdés, hogy valóban volt-e még egy másodperc. Hanem az, hogy mi történik akkor, ha kiderül: a bírók nem azt az órát nézték, amelyiket kellett volna.