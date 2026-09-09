Vége lett a meccsnek, de aztán mégsem, hatalmas balhé robbant ki Amerikában - videó

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Ilyet még tényleg nem látott a világ. Hatalmas botrány robbant ki azon az egyetemi amerikaifutball mérkőzésen, amelyen két michigani csapat feszült egymásnak. Mindenki azt hitte, hogy vége van a meccsnek, aztán kiderült, hogy mégsem.

Lantos Gábor
2026. 09. 09. 11:40
Az University of Michigan csapata hihetetlen körülmények között nyerte meg a Western Michigan elleni meccset Fotó: GREGORY SHAMUS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Sokak szerint a szabályok alapján a mérkőzés hivatalos közvetítésében szereplő órát kellett volna figyelembe venni. Az azon látható idő viszont már lejárt. Ha a játékvezetők ezt az órát használták volna, nem került volna vissza az egy másodperc, nem lett volna újabb játék, és a Western Michigan 12–7-re megnyerte volna a mérkőzést. Külön érdekessége az esetnek, hogy a vesztes csapat, a Western Michigan egy ideig nem akarta megóvni a meccset. Az egyetem elnöke, Russ Kavalhuna azt mondta, hogy megpróbált utánajárni, van-e lehetőség fellebbezésre, de úgy tűnt, hogy nincs olyan hivatalos eljárás, amely lehetővé tenné egy ilyen mérkőzés eredményének megváltoztatását. Amerikában most már nem az a kérdés, hogy valóban volt-e még egy másodperc. Hanem az, hogy mi történik akkor, ha kiderül: a bírók nem azt az órát nézték, amelyiket kellett volna.

 

amerikaifutballbotrányMichigan

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