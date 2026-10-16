Adóemelés: a Gyurcsány-korszak egyik szereplőjének ötletét váltanák valóra Magyar Péterék?

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Kilenc évvel ezelőtt nagyot vágott a cégek adóján az akkori Orbán-kormány.

Jakubász Tamás
2026. 10. 16. 16:03
A 2026-os költségvetési törvény javaslata. Vajon mi lesz a jövő éviben? Fotó: Vémi Zoltán

Sorjázó vélemények

A rezsicsökkentés mellett a társasági adó is ebbe a körbe tartozik – az utóbbi időszakban szintén felbukkantak olyan állítások, amelyek e közteher felemelését vették fel.

Az nem igaz, hogy a 9 százalékos társasági adó az egy értelmes dolog. Különösen nem igaz, hogy ha ez olyan cégeknél is működik, amelyek nagyvállalatok és amelyeknek a megtérülése nagyon magas

– ezt például Surányi György volt jegybankelnök jelentette ki bő két évvel ezelőtt a Szabad Európának nyilatkozva. Surányit Gyurcsány Ferenc név szerint megemlítette a 2006-os őszödi beszédében, s arra utalt, hogy a közgazdásszal a minimálbér adómentességének átalakításán dolgoztak.

De akad frissebb, alig pár hónapos megszólalás is. H. Nagy Dániel, a Forvis Mazars Kft. adó- és jogi üzletágának adóigazgatója a cég májusi sajtótájékoztatóján a társasági adó reformjáról beszélt. Az átalakítás érdemi extra bevételt hozhat: a mértékét lehet emelni, akár többkulcsossá tenni, és az adókedvezmények rendszerét is újra lehet szabni, ami a Tiszának is szándéka – állt a cég sajtótájékoztatójáról készült G7-tudósításban.

S van egy egészen friss, mindössze pár napos megszólalás. Ebben egy másik volt jegybankelnök beszélt a társasági adóról. A Szeged.hu-nak adott interjúban Bod Péter Ákos először azt fejtette ki, hogy az egymást váltó Orbán-kormányok szerinte rossz és nem hatékony adórendszert vezettek be.

A vállalati nyereségadó például alacsony, közben kellett a költségvetésnek a bevétel, és ezért kivetették a különböző szektorokra a különadókat

– mondta. Utóbbiakról Bod Péter Ákos arról beszélt : az adóelvonás költségnövekedés a cégeknek, aminek terhét átpakolják a fogyasztóra. Ezt gyáva adóztatásnak nevezte, majd úgy fogalmazott:

Sokkal becsületesebb volna, ha a cégek nyereségadóját felemelnék, és akkor a szükséges költségvetési bevétel is a központi kasszába kerülne.

Bod Péter Ákos érvelésének lényege az volt, hogy a különadók kivezetésének költségét akár a társasági adó emeléséből is lehetne fedezni.

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Így alakultak a társasági adó számai

Ez történt eddig

A társasági adó ügye 2017 óta ad ilyen értelemben beszédtémát Magyarországon, az Orbán-kormány ugyanis akkor vágott meglehetősen nagyot a közterhen. Előtte kétkulcsos volt a taóként emlegetett közteher: 500 millió forintos adóalap alatt 10 százalék volt a kulcs, az a feletti részre 19 százalék. A mérték azonban 2017. január elsejével azonban 9 százalékra csökkent és annyi ma is. Az adóbevétel a második évben a korábbi 680 milliárdról 380 milliárdra, tehát nagyjából a felére esett – azért nem az elsőben, mert akkor még az adóhitel elnevezésű intézkedés számottevő bevételt hozott. Idővel az államhoz ilyen címen befolyó összeg nagysága növekedni kezdett, 2023-ban túllépte az 1000 milliárdot is. Azóta azonban érdemben nem emelkedett a társasági adóbevétel, amin egy vaskos kulcsnöveléssel könnyen változtatni lehetne.

Merthogy a társasági adóemelés lehetősége az asztalra került – lapunk legalábbis úgy értesült, hogy a kormány 15 százalékra emelné fel a társasági adó jelenleg 9 százalékos kulcsát. Az információ ellenőrzéséért a Magyar Nemzet megkereste a jövő évi költségvetés és a hozzá kapcsolódó adótörvények tervezetét most véglegező Pénzügyminisztériumot, ahonnan gyorsan választ is kaptunk. Ebben cáfolat nem szerepelt, pontosan így fogalmaztak:

A Pénzügyminisztérium dolgozik a társasági adó részletszabályainak a kidolgozásán, szakmai egyeztetéseket is folytat ezzel kapcsolatban.

Annyit tettek még hozzá, hogy a társasági adó minden részletét tartalmazó jogszabály-javaslatról is tájékoztatást adnak majd a végleges kormányzati döntés után.

A válasz leginkább úgy értelmezhető, hogy új társasági adótörvény készül, ám végleges döntés még nincs róla. Mivel a tárca nem zárta ki kategorikusan a kulcs emelését, bőven előfordulhat az, hogy újabb adóemelés vagy ilyen terv fűződik majd a Tisza-kormány nevéhez.

Ha így lesz, az okozhat kellemetlen perceket Magyar Péternek, a miniszterelnök ugyanis a kampányban, még ellenzéki pártvezérként egy alkalommal arról beszélt: egy szó sem igaz abból, hogy a Tisza a társasági adó emelését tervezi.

 

társasági adókampányígéretköltségvetésSzóljon hozzá!

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