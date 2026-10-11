Az IMF tanácsolja, a baloldali sajtó már dolgozik a közvélemény megpuhításán, miközben a kormány provokációt emleget

A múlt szombaton markáns véleménnyel állt elő a Telex aloldala, a G7, ahol Miklós László energetikai szakember, korábban a Mol vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója, az MVM felügyelőbizottságának elnöke, később pedig az FGSZ igazgatóságának tagja arról írt:

elkerülhetetlen a rezsicsökkentés módosítása, de az árak nem lehetnek piaciak.

Miklós nem a lakossági energiaárak egyszerű piacosítását javasolja, szerinte az államnak továbbra is biztosítania kell a közszolgáltatások megfizethetőségét. A szakértő a változtatás szükségességét többek között a költségvetés helyzetével indokolta. Érvelése szerint csökkenteni kell az energiaár-támogatásra fordított kiadásokat, különösen akkor, ha a kormánynak közben a Tisza választási ígéreteit is finanszíroznia kell.

Miklós utalt arra, amit az elmúlt években az Orbán-kormány is többször hangsúlyozott a rezsicsökkentés körüli viták kapcsán, hogy az országspecifikus ajánlásokban Brüsszel már korábban is a magyar energiatámogatási rendszer átalakítását sürgette.

Tehát a G7-en megjelent cikkben maga a szakember is az Euró­pai Unióra hivatkozik, holott az előző kormány ellenzékeként működő sajtó általában bagatellizálta vagy egyenesen tagadta, hogy Brüsszel a rezsicsökkentés kivezetését szorgalmazná.

Nem egyetlen véleményről van szó

Miklós László írását önmagában akár egyszerű szakpolitikai állásfoglalásnak is tekinthetnénk, csakhogy nem ez volt az egyetlen. A hasonló tartalmú cikknek főként a G7 adott felületet, szeptember óta több olyan írás látott napvilágot a portálon, amely megkérdőjelezte a jelenlegi rendszer fenntarthatóságát, illetve a támogatások célzottabbá tétele mellett érvelt.

Érdemes szemlézni néhány címet, amelyek egyértelműen jelzik a szerzői álláspontokat:

„Egyelőre maradnak a Fidesz-kormány szent tehenei, de meddig fenntarthatók?”

„Az általános rezsiátvállalás helyett célzott rezsicsökkentésre lenne szükség”

„A mítosz, amire már ráköltöttük 1,5 évnyi magyar oktatás árát – itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk a rezsicsökkentés mai rendszerétől”.

A cél egyértelműen látszik: szakmainak beállított cikkek sorozatával kívánják érzékenyíteni a közvéleményt a kedvezményes tarifák korszakának végéhez. De nem kizárólag a G7-en jelentek meg ilyen vélemények. Ez felvetheti az összehangolt kommunikáció lehetőségét, ami egybeeshet üzleti és energetikai érdekcsoportok szándékaival is.

A Portfólió véleményrovatában Sugár Dániel szeptember 17-én „Ideje levágni a rezsicsökkentés szent tehenét – Hogyan lehetséges ez?” címmel közölt írást. Érvelésének egyik kiindulópontja az volt, hogy míg számos hétköznapi termék ára nagyjából összevethető a környező országok árszintjével, addig a magyar lakossági villamos energia ára jóval alacsonyabb. Az ATV-ben Keresztes Attila energiastratéga még erősebben fogalmazott. A rezsicsökkentést állatorvosi lónak, illetve olyan döglött lónak nevezte, amelyről szerinte le kell szállni. A konstrukciót elhibázottnak és igazságtalannak tartja. Érvelését, aki akarja, itt meghalgathatja: