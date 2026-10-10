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A Helyzet

Láda, árok vagy valami más

Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.

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Jakubász Tamás
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2026. 10. 10. 5:55
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Világos azonban, hogy nem volt itt semmiféle varázsláda, sem természetfeletti erőket összefogó árok, ahogy az emberiség sok száz éves tudományát sem hívta segítségül senki. Egyszerűen kormányváltás történt, az új színre lépők pedig olyan módszerekkel dolgoznak, amelyeknek szerves része a ferdítés, a mellébeszélés, a hazugság és az arrogancia. A színpadi kellékek és a manírok feltehetően a sajátjaik, az előadás lényeges pontjait, azaz a kormányzati döntések mozgatórugóját ugyanakkor leginkább külföldről befolyásolhatják. És szinte biztosra vehető, hogy a következő 42 hónapban is pontosan ugyanez megy majd, mint az eddigi hatban. Még akkor is, ha az adók vagy éppen a rezsi emelkedése miatt az előadást kedvelők száma ütemes fogyatkozásnak indul.

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Pilhál György
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Az utolsó pakk

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Pótolhatatlan lelki mankó volt az a zizegő, lapozható nyomtatott lap. Az Újság, így, nagybetűvel. Kapaszkodó a világban. Reggeli imádság, rituálé volt kézbe venni, belelapozni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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