Láda, árok vagy valami más

Világos azonban, hogy nem volt itt semmiféle varázsláda, sem természetfeletti erőket összefogó árok, ahogy az emberiség sok száz éves tudományát sem hívta segítségül senki. Egyszerűen kormányváltás történt, az új színre lépők pedig olyan módszerekkel dolgoznak, amelyeknek szerves része a ferdítés, a mellébeszélés, a hazugság és az arrogancia. A színpadi kellékek és a manírok feltehetően a sajátjaik, az előadás lényeges pontjait, azaz a kormányzati döntések mozgatórugóját ugyanakkor leginkább külföldről befolyásolhatják. És szinte biztosra vehető, hogy a következő 42 hónapban is pontosan ugyanez megy majd, mint az eddigi hatban. Még akkor is, ha az adók vagy éppen a rezsi emelkedése miatt az előadást kedvelők száma ütemes fogyatkozásnak indul.
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