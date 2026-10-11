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Ennyi lett a nagy ígéretből – megtudtuk a szaktárcától, mennyi család kapott valójában iskolakezdési támogatást

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Ennyi lett a nagy ígéretből – megtudtuk a szaktárcától, mennyi család kapott valójában iskolakezdési támogatást

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Az érintetteknek összesen húszmilliárd forintot fizetett ki az állam augusztusban.

Jakubász Tamás
2026. 10. 11. 11:00
iskolakezdés tanévkezdés iskola oktatás
Elkezdődött az iskola, de a támogatás fele majd csak később érkezik meg. Fotó: Székelyhidi Balázs

Azt ugyanakkor a minisztériumi tájékoztatás alapján okvetlen leírjuk, hogy mit lehet az utalványon venni. Először is papírtermékeket, ide a füzettől kezdve a rajz- és írólapon, valamint a borítékon, s a csomagolópapíron át az atlaszig, a szótárig, a naptárig sok minden tartozik. Vásárolhatók iskolai eszközök is, például hátizsák, tolltartó, vonalzó, rajztábla, torna- és úszófelszerelés, de még pasztellkréta is. Ezeken túl ruhára is költhető az iskolakezdési utalvány, vagyis egyebek mellett kabát, ünneplő, pizsama, sapka, sál és cipő ára is kifizethető. De vitamin, nagyító, számítógép, hangoskönyv, építőkészlet, puzzle, társasjáték és gyógyászati segédeszköz is.

A megvásárolható termékek egyszerűsített listáját bárki könnyen ellenőrizheti majd, az utalványok hátulján ugyanis elhelyeznek egy QR-kódot.

Nem osztoztak az örömben

A nyáron a tiszás képviselők büszkén hirdették a közösségi oldalaikon, hogy a parlament megszavazta az iskolakezdési támogatást, ám kommentelőik nem osztoztak maradéktalanul a kormánypárti politikusok örömében. Mint megírtuk:

többen átverve érezték magukat, és elsősorban azt kifogásolták, hogy a Tisza mást mondott a kampányban a juttatás bevezetéséről, mint amit utóbb kormányon intézkedésképpen megvalósított.

Hasonló volt a helyzet a gyógyszerek forgalmi adójával: a kampányban elhangzó ígéret általában szólt a gyógyszerek áfájának csökkentéséről, végül a vényköteles készítményekre vonatkozott a kormányzati intézkedés, a nem vénykötelesek viszont kimaradtak.

S ide sorolható a kisadózók tételes adójának, a katának a kiszélesítése is. A Tisza a kampányban azt ígérte, hogy visszaállítja a régi szabályokat, ehhez képest a korábbi ötvenezer forintról a duplájára, százezerre emelné a főállású kisadózók közterhét az a törvénytervezet, amelyet a héten hozott nyilvánosságra a kormány. Az elképzelés kapcsán bőven érkezett szakmai, politikai és más kritika.

 

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Néző László
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A gyanúsított

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Az illetékes ügyészség közleménye szerint „érdemi védekezést” adott elő kihallgatása során a telefonlopással vádolt ember.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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