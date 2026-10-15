Így végeznék ki az öt éve létrehozott szuperhatóságot

Az eddigi elnök lemondott – a jelentés miatt

És akkor a következmények. Az SZTFH 2024 májusában kinevezett elnöke, Nagy László szerdán bejelentette lemondását, ennek indokát abban jelölte meg, hogy az igazságügyi tárca jelentésének megvalósítása a megbízatásától merőben eltérő szervezeti és felügyeleti környezetet teremtene. Szinte egy napon belül távozott egy másik fontos hatósási vezető is: kedd este arról érkezett hír, hogy új vezető irányítja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, mivel az eddigi elnök lemondott pozíciójáról.