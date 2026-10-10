Nem is kérdés, voltak, akik az Orbán-kormány gazdasági sikerei ellen dolgoztak

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Amin a magukat függetlennek valló közgazdászok nevettek, az az előző vezetésnek sikerült. Mi lesz most?

Kiss Gergely
2026. 10. 10. 12:55
𝐀 𝐦𝐚𝐠𝐲𝐚𝐫 𝐦𝐮𝐧𝐤𝐚𝐡𝐞𝐥𝐲𝐞𝐤 𝐭𝐨̈𝐛𝐛𝐞𝐭 𝐞́𝐫𝐧𝐞𝐤 𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐤𝐧𝐚́𝐥 Forrás: Shutterstock

A mostani helyzet lehetőséget adhat arra, hogy ami 2026 előtt elkezdődött, az most folytatódjon:

  • Megerősödtek az egyetemeink és a kutatóintézeteink azzal, hogy megduplázódtak a költségvetésük, hogy rajtuk keresztül tudjanak a magyarok kapcsolódni ezekhez a high-tech beruházásokhoz, jól fizető munkahelyeken és innovatív termékötleteken keresztül. Nem lenne világraszóló magyar akkumulátorfejlesztés, az ONLi, amely közel duplájára képes emelni az akkumulátorok energiasűrűségét, ha nem lenne Magyarországon akkumulátoripar.
  • Az európai szakképzési verseny éremtáblázatán az első három közé kerültünk. Ez a szakképzésünk minőségének fontos visszajelzése, ahogyan az is, hogy a végzett fiatalok gyorsan el tudnak helyezkedni. Azért erősítettük meg a szakképzésünket, hogy a kétkezi munkások a jég hátán is megéljenek az új technológiai környezetben.
  • Adatalapúvá vált a felnőttképzésünk, hogy a munkaerőpiaci alkalmazkodás minél gyorsabb legyen a gyorsan változó technológiai környezetben.
  • A támogatások háromnegyedét a magyar kis- és középvállalkozások kapták, hogy fel tudjanak nőni a nagyokhoz.

– Mérleget vonni érdemes. Többet kikényszeríteni az itt működő nagyvállalatokból érdemes. Mert hogy lehet például az, hogy az a kecskeméti vállalkozás, amely első körös beszállítóként megfelel az Audinak, a Bugattinak, a Suzukinak és a Porschénak, nem felel meg a tőle pár kilométerre lévő Mercedesnek? – tette fel a kérdést.

György László szerint érzelmi alapon dönteni az itt működő hazai és külföldi vállalkozásokkal kapcsolatban viszont veszélyes, mert ezek nem érzelmi alapon döntenek. A tulajdonosaiknak mindegy, ha itt, Magyarországon munkahelyeket kell megszüntetniük. Azoknak nem mindegy, akiknek a munkahelyük szűnik meg.

 

gazdaságGyörgy LászlómunkahelySzóljon hozzá!

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Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.

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