Nem is kérdés, voltak, akik az Orbán-kormány gazdasági sikerei ellen dolgoztak

A mostani helyzet lehetőséget adhat arra, hogy ami 2026 előtt elkezdődött, az most folytatódjon:

Megerősödtek az egyetemeink és a kutatóintézeteink azzal, hogy megduplázódtak a költségvetésük, hogy rajtuk keresztül tudjanak a magyarok kapcsolódni ezekhez a high-tech beruházásokhoz, jól fizető munkahelyeken és innovatív termékötleteken keresztül. Nem lenne világraszóló magyar akkumulátorfejlesztés, az ONLi, amely közel duplájára képes emelni az akkumulátorok energiasűrűségét, ha nem lenne Magyarországon akkumulátoripar.

Az európai szakképzési verseny éremtáblázatán az első három közé kerültünk. Ez a szakképzésünk minőségének fontos visszajelzése, ahogyan az is, hogy a végzett fiatalok gyorsan el tudnak helyezkedni. Azért erősítettük meg a szakképzésünket, hogy a kétkezi munkások a jég hátán is megéljenek az új technológiai környezetben.

Adatalapúvá vált a felnőttképzésünk, hogy a munkaerőpiaci alkalmazkodás minél gyorsabb legyen a gyorsan változó technológiai környezetben.

A támogatások háromnegyedét a magyar kis- és középvállalkozások kapták, hogy fel tudjanak nőni a nagyokhoz.

– Mérleget vonni érdemes. Többet kikényszeríteni az itt működő nagyvállalatokból érdemes. Mert hogy lehet például az, hogy az a kecskeméti vállalkozás, amely első körös beszállítóként megfelel az Audinak, a Bugattinak, a Suzukinak és a Porschénak, nem felel meg a tőle pár kilométerre lévő Mercedesnek? – tette fel a kérdést.