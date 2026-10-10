Nem is kérdés, voltak, akik az Orbán-kormány gazdasági sikerei ellen dolgoztak

A mostani helyzet lehetőséget adhat arra, hogy ami 2026 előtt elkezdődött, az most folytatódjon:
- Megerősödtek az egyetemeink és a kutatóintézeteink azzal, hogy megduplázódtak a költségvetésük, hogy rajtuk keresztül tudjanak a magyarok kapcsolódni ezekhez a high-tech beruházásokhoz, jól fizető munkahelyeken és innovatív termékötleteken keresztül. Nem lenne világraszóló magyar akkumulátorfejlesztés, az ONLi, amely közel duplájára képes emelni az akkumulátorok energiasűrűségét, ha nem lenne Magyarországon akkumulátoripar.
- Az európai szakképzési verseny éremtáblázatán az első három közé kerültünk. Ez a szakképzésünk minőségének fontos visszajelzése, ahogyan az is, hogy a végzett fiatalok gyorsan el tudnak helyezkedni. Azért erősítettük meg a szakképzésünket, hogy a kétkezi munkások a jég hátán is megéljenek az új technológiai környezetben.
- Adatalapúvá vált a felnőttképzésünk, hogy a munkaerőpiaci alkalmazkodás minél gyorsabb legyen a gyorsan változó technológiai környezetben.
- A támogatások háromnegyedét a magyar kis- és középvállalkozások kapták, hogy fel tudjanak nőni a nagyokhoz.
– Mérleget vonni érdemes. Többet kikényszeríteni az itt működő nagyvállalatokból érdemes. Mert hogy lehet például az, hogy az a kecskeméti vállalkozás, amely első körös beszállítóként megfelel az Audinak, a Bugattinak, a Suzukinak és a Porschénak, nem felel meg a tőle pár kilométerre lévő Mercedesnek? – tette fel a kérdést.