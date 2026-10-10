Anyagi vérzivatart hoz, ha a Tisza-kormány behódol a Nemzetközi Valutaalapnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Nemzetközi Valutaalap szívesen adna hitelt Magyarországnak. Mindezért cserébe olyan elvárásokat kellene tejesíteni, amelyek hatalmas terhet jelentetének az embereknek. Olyan megszorítások merültek fel, melyek egyeznek a kampányban kiszivárgott dokumentummal. Azzal, melynek valóságát a Tisza Párt nem győzött cáfolni.

Kiss Gergely
2026. 10. 10. 5:30
A Nemzetközi Valutaalap javaslatainak végrehajtása hatalmas terhet zúdítana az emberek nyakába Forrás: AFP

Élhető ország lenne a cél

A következő elképzelés is az asztalra került: a megmaradt hiteltámogatási programokat – köztük például az Otthon start programot – fel kell számolni az IMF szerint, mivel ezek torzítják a hitelkiosztást és rontják a monetáris politika hatékonyságát.

Szalai Piroska szerint egyáltalán nem torzítja a hitelpiacot, ha valamilyen körnek támogatásokat biztosít az állam. Az államnak nem az a feladata, hogy profitot termeljen, hanem az, hogy élhető országot, a társadalomnak élhető körülményeket teremtsen, és védje a gazdaságot is.

Az IMF szerint meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt is

A Fidesz képviselője elmondta, hogy amikor átvette a nyugdíjkasszát a Tisza-kormány, akkor a nyugdíjkassza – alapvetően az egészségkassza is – fenntartható volt. Azért, mert magas volt a foglalkoztatás, és folyamatosan növekedtek a reálkeresetek. Tehát sokan dolgoztak, sokan fizettek be a tb-kasszába. Most már látható, hogy a foglalkoztatás létszáma csökken, a munkanélküliség emelkedik. Jelen pillanatban még a keresetek növekednek, de ennek dinamikája közel sem akkora, mint az első félévben. Akkor a nettó átlagkereset inflációval korrigált növekedése is tíz százalék fölött volt. A mostani növekedés is még öt százalék fölötti reálérték-növekedés, ami az unióban magas érték. Ez még azért van így, mert az év elején jelentős keresetnövekedéseket sikerült produkálni szinte minden ágazatban. És nem biztos, hogy jövőre jelentős gazdasági növekedés várható. Ha kevesebben dolgozunk, és nem olyan dinamikusan nőnek a keresetek, akkor tényleg okozhat gondot a nyugdíj- és a tb-kassza fenntarthatósága.

– Szomorú, de a mostani kormány nem gazdasági feladatként tekint a munkaerőpiacra, hanem ilyen szociális területként. Öt hónapon keresztül nem volt foglalkoztatási államtitkára a területnek. Az pedig egészen riasztó mondat, hogy a terület gazdájának nincs olyan feladata, ami érintené a versenyszférát – emelte ki.

Ez már bicskanyitogató

Az IMF utalást tett arra is, hogy el kell adni az Orbán-kormányok által a külföldiektől visszavásárolt állami vállalatokat is. Szalai Piroska szerint ez nagyon durva javaslat, már már bicskanyitogató. A Tisza-kormány most alakította meg a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, ami a szabályozásában egyébként valóban a ’40-es évek végi ÁVH-hoz hasonló.

– Az Orbán-kormányok nem hivatalt hoztak létre a vagyonvisszaszerzésre. Az volt a cél, hogy a korábban – a ’90-es években, a Horn-kormány, a Bokros-éra idején, aztán a Gyurcsány–Bajnai-időszakban – elherdált, nagyon kétes szerződésekkel külföldieknek átadott állami vagyonelemek visszakerüljenek. Mind a három nagy vagyonkategóriában: abban is, amelyik termelővagyon , gondoljunk itt például a reptérre és a közszolgáltató cégeinkre. Ezek a magyar költségvetésnek jelenleg is hatalmas bevételt hoznak – magyarázta.

Az állami vagyon nem csak a termelővagyonból származik, hanem például a kulturális kincseink is olyan mértékben növekedtek – ide sorolható a Seuso-kincs és a Munkácsy-trilógia –, ami ugyan nem fog a költségvetésnek éves szinten úgy bevételt termelni, de  mindenféleképpen a magyar állami vagyon növekedését jelenti.

– Az sem igaz, hogy az Orbán-kormány kongó kasszát adott volna át, valójában tele a kincstár. Ekkora devizatartalékunk soha nem volt. Ennek része az aranytartalék, amely tonnában 37-szerese a 2010-esnek – tette hozzá. 

 

megszorításokTisza-kormányIMFSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleknemzet

Az utolsó pakk

Pilhál György avatarja

Pótolhatatlan lelki mankó volt az a zizegő, lapozható nyomtatott lap. Az Újság, így, nagybetűvel. Kapaszkodó a világban. Reggeli imádság, rituálé volt kézbe venni, belelapozni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu