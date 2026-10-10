Anyagi vérzivatart hoz, ha a Tisza-kormány behódol a Nemzetközi Valutaalapnak

Élhető ország lenne a cél

A következő elképzelés is az asztalra került: a megmaradt hiteltámogatási programokat – köztük például az Otthon start programot – fel kell számolni az IMF szerint, mivel ezek torzítják a hitelkiosztást és rontják a monetáris politika hatékonyságát.

Szalai Piroska szerint egyáltalán nem torzítja a hitelpiacot, ha valamilyen körnek támogatásokat biztosít az állam. Az államnak nem az a feladata, hogy profitot termeljen, hanem az, hogy élhető országot, a társadalomnak élhető körülményeket teremtsen, és védje a gazdaságot is.

Az IMF szerint meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt is

A Fidesz képviselője elmondta, hogy amikor átvette a nyugdíjkasszát a Tisza-kormány, akkor a nyugdíjkassza – alapvetően az egészségkassza is – fenntartható volt. Azért, mert magas volt a foglalkoztatás, és folyamatosan növekedtek a reálkeresetek. Tehát sokan dolgoztak, sokan fizettek be a tb-kasszába. Most már látható, hogy a foglalkoztatás létszáma csökken, a munkanélküliség emelkedik. Jelen pillanatban még a keresetek növekednek, de ennek dinamikája közel sem akkora, mint az első félévben. Akkor a nettó átlagkereset inflációval korrigált növekedése is tíz százalék fölött volt. A mostani növekedés is még öt százalék fölötti reálérték-növekedés, ami az unióban magas érték. Ez még azért van így, mert az év elején jelentős keresetnövekedéseket sikerült produkálni szinte minden ágazatban. És nem biztos, hogy jövőre jelentős gazdasági növekedés várható. Ha kevesebben dolgozunk, és nem olyan dinamikusan nőnek a keresetek, akkor tényleg okozhat gondot a nyugdíj- és a tb-kassza fenntarthatósága.