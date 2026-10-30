Nincs megállás, meglódult a dízel ára
Két hét stagnálás után a hét közepén kezdett drágulnoi a gázolaj.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kemény szakértői üzenet Magyar Péteréknek: attól nem kerül kevesebbe a beton, ha egy politikus kijelenti, hogy nem lesz több túlárazás
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en