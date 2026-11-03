Óriási a csalódás, a bizonytalanság – érkeznek a szakszervezetek reakciói a Tisza költségvetésére

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A költségvetésben tervezett béremelésekkel több ágazat érdekképviseletei is elégedetlenek.

2026. 11. 03. 5:07
költségvetést bemutató sajtáj. Kármán András költségvetés
Kármán András a tervek október közepi bemutatásakor. Nem mindenki elégedett Fotó: Hatlaczki Balázs

Szociális ágazat

– Ha egy felelős kormány ilyen ígéretet tesz, akkor azt be kell tartani – ezt már Köves Ferenc mondta a büdzsé benyújtása előtti napokban a Szeged Televíziónak arról, hogy a kormány nem adja meg a kampányígéretek között szereplő 25 százalékos emelést az ágazatnak. A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke úgy fogalmazott:

a csalódás meglehetősen nagy amiatt, hogy a konkrét ígéret ellenére jóval kevesebb az összeg, és információik szerint nem is ágazati emelés ez a 17,8 százalék, hanem gyakorlatilag több összetevős.

Olyan elemekből áll, mint a garantált bérminimum-emelés, illetve az szja-csökkentés, ami nem ágazati emelés. Elmondta, amiatt is csalódottak, mert a béremelés kérdésében egyszer sem tárgyalt a kormány az érdekképviseletekkel, holott erre is kaptak ígéretet.

Oktatásügy

Elégedetlen a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) országos NOKS-tagozata a 2027-es költségvetési tervezetben szereplő béremeléssel. A szervezet – miként arra az Eduline.hu a költségvetés benyújtásának napján rámutatott – egy Facebook-bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a kormány nem teljesítette a szeptemberben tett ígéreteit, a januárra bejelentett átlagos, 21,5 százalékos nettó keresetnövekedés pedig elmarad az általuk szorgalmazott bérrendezéstől. Magyar Péter ugyanis szeptember elején még kétlépcsős béremelést jelentett be a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozók számára. Az első emelést október közepére, a másodikat 2027. január elsejére ígérte. Az október közepére ígért emelés azonban elmaradt. A miniszterelnök október 19-én, a jövő évi költségvetés terveinek ismertetésekor már arról beszélt, hogy 2027-től átlagosan 21,5 százalékkal nőhet a NOKS-dolgozók nettó keresete. Lannert Judit egy nappal később a parlamentben pontosította, hogy januártól 15 százalékos béremelést terveznek, amely az adócsökkentések hatásával együtt eredményezhet átlagosan 21,5 százalékos nettó keresetnövekedést.

A PSZ szerint a januárra bejelentett béremelés nemcsak az általuk évek óta követelt mértéktől, hanem a Tisza programjában szereplő 25 százalékos emeléstől is elmarad.

A szakszervezet azt is kifogásolta, hogy a kormány a 2027-es költségvetési tervezet előkészítése során nem egyeztetett az érintett ágazatok szakszervezeteivel.

Egészségügyiek

Örvendetes, de önmagában kevés az egészségügynek ígért többletforrás a Magyar Orvosok Szakszervezete szerint. A 2027-es költségvetés terveiről – a benyújtás másnapján – Srádi Péter elnök az Origónak elmondta: a háziorvosi praxisok fenntartása, a szakemberhiány és az elértéktelenedő orvosi bérek továbbra is megoldásra várnak. A 2027-es költségvetés egészségügyi többletforrása segíthet a szakdolgozók bérhátrányának mérséklésében és a munkakörülmények javításában, az ágazat problémáit azonban nem rendezi – véli a szakszervezet. Az egészségügy – mutatott rá a lap – 510 milliárd forinttal kapna többet 2027-ben, ebből közel 192 milliárdot az ágazat nem orvosi munkaköreiben dolgozók béremelésére fordítanának. – Ez az összeg nem elégséges az ágazati problémák megoldásához – hangsúlyozta Srádi Péter, aki a bejelentett emelést első lépésnek tekinti.

Borítókép: A pénzügyminiszter ismerteti a 2027-es költségvetés számait az október 20-i sajtótájékoztatón

béremelésszakszervezetekköltségvetésSzóljon hozzá!

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