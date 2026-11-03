Óriási a csalódás, a bizonytalanság – érkeznek a szakszervezetek reakciói a Tisza költségvetésére

Szociális ágazat

– Ha egy felelős kormány ilyen ígéretet tesz, akkor azt be kell tartani – ezt már Köves Ferenc mondta a büdzsé benyújtása előtti napokban a Szeged Televíziónak arról, hogy a kormány nem adja meg a kampányígéretek között szereplő 25 százalékos emelést az ágazatnak. A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke úgy fogalmazott:

a csalódás meglehetősen nagy amiatt, hogy a konkrét ígéret ellenére jóval kevesebb az összeg, és információik szerint nem is ágazati emelés ez a 17,8 százalék, hanem gyakorlatilag több összetevős.

Olyan elemekből áll, mint a garantált bérminimum-emelés, illetve az szja-csökkentés, ami nem ágazati emelés. Elmondta, amiatt is csalódottak, mert a béremelés kérdésében egyszer sem tárgyalt a kormány az érdekképviseletekkel, holott erre is kaptak ígéretet.