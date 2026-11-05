Raskó, aki a választási kapmány alatt anyagilag is támogatta a Tisza Pártot, illetve több ízben nyilatkozott Magyar Péterék mellett, illetve a magyar mezőgazdasági vállalkozók ellen. Mi több, a kampányban Magyar Péter egyik legbefolyásosabb háttérembereként, agrártanácsadóként és jelöltválogató „fő HR-esként” működött. A milliárdos zöldbáró, egykori privatizációs államtitkár nem rejtette véka alá a brüsszeli elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai terveket: megszólalásaiban a magyar gazdákat sújtó uniós agrárreformok mellett érvelt, 2026 áprilisában pedig nyíltan beszélt arról, hogy a Tisza-kormánynak – akár az élelmiszer-infláció gyorsulása árán is – haladéktalanul ki kell vezetnie az árrésstopot és a védett üzemanyagárakat.
Nem akárki csalódott hatalmasat a Tisza kormányzásában
Az agrárbáró nagy összeggel támogatta Magyar Péteréket a választási kampányban.
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Most pedig arról írt, hogy az agrárium jövedelmi és pénzügyi helyzete jelenleg katasztrofális.
Nem képződött jövedelem sem a növénytermelésben, sem az állattenyésztésben az idén. Sőt, hatalmas veszteségek vannak például a sertéságazatban, ahol a tenyésztés és a hizlalás is masszívan veszteséges már jó másfél éve.
Konkrét számokat is megosztott, mint írta, egy ezerkocás tenyésztelep üzemi szinten közel 300 millió forint éves veszteséget produkál, malaconként és hízósertésenként is több mint tízezer forintos a mínusz. És nemcsak a régi telepek, a korszerű létesítmények is bajban vannak. A tejágazatban is sok százmilliós veszteség jön össze egy ezres tehenészeti telepen. Egyedül a baromfi-ágazatban termelődik jelképes mértékű plusz jövedelem, a kertészeti ágazatokban nagy a szórás, de például az almatermelők biztos, hogy mínuszban zárnak.
Összegezve szerinte 2026 a magyar mezőgazdaság fekete éve, nemcsak a történelmi súlyos aszály és vízhiány miatt, hanem mert az árak is a padlón vannak. Ebből a szempontból 2022 a súlyos alföldi aszály mellett is jónak volt mondató.
Kizártnak tartom, hogy a mezőgazdasági vállalkozások érdemi bért emeljenek 2027-ben, ennek egyszerűen nincs meg a pénzügyi forrása. Hitelből meg nagyon nem ajánlom a bérfejlesztést. De nem csak a mezőgazdaság van padlón, az építőipar úgyszintén, csak más okok miatt. Iparági átlagban ott sem lesz reálbér emelés. De vajon hol?
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