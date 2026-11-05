Nem akárki csalódott hatalmasat a Tisza kormányzásában

Most pedig arról írt, hogy az agrárium jövedelmi és pénzügyi helyzete jelenleg katasztrofális.

Nem képződött jövedelem sem a növénytermelésben, sem az állattenyésztésben az idén. Sőt, hatalmas veszteségek vannak például a sertéságazatban, ahol a tenyésztés és a hizlalás is masszívan veszteséges már jó másfél éve.

Konkrét számokat is megosztott, mint írta, egy ezerkocás tenyésztelep üzemi szinten közel 300 millió forint éves veszteséget produkál, malaconként és hízósertésenként is több mint tízezer forintos a mínusz. És nemcsak a régi telepek, a korszerű létesítmények is bajban vannak. A tejágazatban is sok százmilliós veszteség jön össze egy ezres tehenészeti telepen. Egyedül a baromfi-ágazatban termelődik jelképes mértékű plusz jövedelem, a kertészeti ágazatokban nagy a szórás, de például az almatermelők biztos, hogy mínuszban zárnak.