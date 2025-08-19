Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Buli az élet

Buli az élet

Dippold Pál
2025. 08. 19. 15:47
Dippold Pál Magyar Hírlap: „Ezek szerint egy pályakezdő diplomásnak a szülők kell mindenáron segítsenek abban, hogy például bulizhasson. A jelek szerint ugyanis a biztonságos jövő legfontosabb alapeleme ez. A szabad és korlátlan mulatozás. Kerül, amibe kerül. Az nemigen fut át a kezdő béren sopánkodók agyán, hogy talán nem is másoknak, nem is feltétlenül a szüleiknek, hanem saját maguknak kellene megteremteniük azokat a körülményeket, amelyek átbillentik őket a biztonságos jövőbe.”

