Hidegvérrel halálra késelte az anyját egy férfi Soroksáron

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ügyeletére szeptember 4-én 16 óra 30 perc körül több bejelentés is érkezett, miszerint Budapest XXIII. kerületében egy férfi lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt – közölte a rendőrség.

A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták.

A BRFK életvédelmi osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.