Brutális részletek: így végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa

A Budapesten megölt amerikai nő ügyében a BRFK befejezte a nyomozást – írja a Police.hu. Mint korábban a lapunk is beszámolt róla, Mackenzie Elizabeth Michalskit a bulinegyedben látták élve utoljára 2024. november 5-én, a szállására már nem érkezett meg. Feltételezett gyilkosát még tavaly novemberben vették őrizetbe.

Gyanús körülmények, ír gyilkos

A rendőrség most kifejti: eltűnésének bejelentését követően azonnal keresni kezdték a nőt. Egyre több gyanús körülmény merült fel, amik arra utaltak, hogy a turistaként Magyarországra érkezett nő bűncselekmény áldozatává válhatott. A budapesti rendőrök két nappal később elfogtak egy akkor 37 éves ír állampolgárt, akit emberölés bűntett gyanújával vettek őrizetbe.

Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben.

Azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a bőröndbe rejtett holttestet hol ásta el egy erdőben Szigliget közelében. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya folytatott nyomozást.

Szándékos gyilkosság?

Azt állapították meg, hogy az ír férfi egy belvárosi szórakozóhelyen kötött alkalmi ismeretséget későbbi áldozatával. Közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben,

ahol az elkövető megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt.

Felvételeket is készített magatehetetlen áldozatáról, amit a rendőrök megtaláltak mobiltelefonján. Az életvédelmi nyomozók a gyanúsított internetes keresési előzményeit is ellenőrizték. Kiderült, hogy a férfi rákeresett, hogy a budapesti rendőrség hogyan kezeli az eltűnési ügyeket, hol vannak térfigyelő kamerák a fővárosban, valamint hogy egy erdőben a vaddisznók megeszik-e a holttestet.

A gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt.

Igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai vizsgálatnak is alávetették; a szakértők nem állapítottak meg büntethetőséget kizáró okot. A BRFK nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.