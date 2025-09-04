Giorgio ArmaniDonald TrumpMatteo SalviniMelania Trump

Giorgio Armani a békéért emelte fel szavát

Politikusokat és politikusfeleségeket öltöztetett és a békéért is felemelte a szavát a neves olasz divattervező. Giorgio Armanitól az olasz miniszterelnök is búcsúzik.

Munkatársunktól
2025. 09. 04. 20:13
Giorgio Armani Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani olasz divattervező.

Giorgio Armanitól az olasz miniszterelnök is búcsúzott
Giorgio Armanitól az olasz miniszterelnök is búcsúzott (Fotó: AFP)

Il Signor Armani, ahogyan alkalmazottai és munkatársai mindig tisztelettel és csodálattal szólították, szerettei körében békésen hunyt el

– áll a Armani vállalat közleményben.

Az évek során Giorgio Armani olyan víziót alakított ki, amely a divattól az élet minden területére kiterjedt, rendkívüli tisztasággal és pragmatizmussal előre látva a jövőbeni trendeket

– méltatja munkásságát a bejelentés.

Versace a szeretőket öltözteti. Armani a feleségeket

– mondta egy ízben Anna Wintour, a Vogue magazin nemrég leköszönt nagy hatalmú főszerkesztője.

És Armani nem is akármilyen feleségeket öltöztetett, több alkalommal viselte a ruháit például Melania Trump, Donald Trump amerikai elnök felesége is.

Én divattervező vagyok, és igyekszem gyönyörű nőket öltöztetni. Melania gyönyörű nő, és ha megkérne, nem haboznék igent mondani

fogalmazott ezzel kapcsolatban az olasz sztártervező.

Érdekesség, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány különböző állomásain mind Donald Trump republikánus, mind Hillary Clinton demokrata elnökjelölt viselt Armani által tervezett ruhadarabokat. De előszeretettel visel Armanit Giorgia Meloni olasz kormányfő is, aki különösen a tervező nadrágkosztümjeit kedveli, ilyet viselt többek között első miniszterelnöki kabinetülésén is.

Elegáns, visszafogott és kreatív stílusával fényt hozott az olasz divatra, és inspirálta az egész világot. Ikon, fáradhatatlan munkás, a legjobb Olaszország szimbóluma. Köszönjük mindazt, amit tett

– búcsúzott a divattervezőtől Meloni.

Elhagy minket egy abszolút zseni, egy világszerte elismert és csodált olasz kiválóság, a stílus és a kreativitás felülmúlhatatlan mestere: öröksége továbbra is ragyogni fog a Made in Italy történelmében és jövőjében

– méltatta Armanit Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.

Giorgio Armani ugyanakkor nem csupán a politikusok öltözéke szintjén folyt bele a politikába. Márciusban nyílt levelet írt az olasz La Repubblica napilapnak, amelyben többek között a béke fontosságát emelte ki, felidézve a második világháború által beárnyékolt gyermekkorát.

Giorgio Armani, elkötelezett európai, elkötelezett pacifista

– írta alá levelét.

Borítókép: Giorgio Armani (Fotó: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.