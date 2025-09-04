Giorgio Armani a békéért emelte fel szavát

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani olasz divattervező.

Giorgio Armanitól az olasz miniszterelnök is búcsúzott (Fotó: AFP)

Il Signor Armani, ahogyan alkalmazottai és munkatársai mindig tisztelettel és csodálattal szólították, szerettei körében békésen hunyt el

– áll a Armani vállalat közleményben.

Az évek során Giorgio Armani olyan víziót alakított ki, amely a divattól az élet minden területére kiterjedt, rendkívüli tisztasággal és pragmatizmussal előre látva a jövőbeni trendeket

– méltatja munkásságát a bejelentés.

Milan, 4 September 2025 – With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani.



Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away… pic.twitter.com/7lMIdpw5oX — Armani (@armani) September 4, 2025

Versace a szeretőket öltözteti. Armani a feleségeket

– mondta egy ízben Anna Wintour, a Vogue magazin nemrég leköszönt nagy hatalmú főszerkesztője.

És Armani nem is akármilyen feleségeket öltöztetett, több alkalommal viselte a ruháit például Melania Trump, Donald Trump amerikai elnök felesége is.

Én divattervező vagyok, és igyekszem gyönyörű nőket öltöztetni. Melania gyönyörű nő, és ha megkérne, nem haboznék igent mondani

– fogalmazott ezzel kapcsolatban az olasz sztártervező.

Érdekesség, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány különböző állomásain mind Donald Trump republikánus, mind Hillary Clinton demokrata elnökjelölt viselt Armani által tervezett ruhadarabokat. De előszeretettel visel Armanit Giorgia Meloni olasz kormányfő is, aki különösen a tervező nadrágkosztümjeit kedveli, ilyet viselt többek között első miniszterelnöki kabinetülésén is.

Elegáns, visszafogott és kreatív stílusával fényt hozott az olasz divatra, és inspirálta az egész világot. Ikon, fáradhatatlan munkás, a legjobb Olaszország szimbóluma. Köszönjük mindazt, amit tett

– búcsúzott a divattervezőtől Meloni.

Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025

Elhagy minket egy abszolút zseni, egy világszerte elismert és csodált olasz kiválóság, a stílus és a kreativitás felülmúlhatatlan mestere: öröksége továbbra is ragyogni fog a Made in Italy történelmében és jövőjében

– méltatta Armanit Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.

Ci lascia un genio assoluto, un’eccellenza italiana riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, un maestro insuperabile di stile e creatività: la sua eredità continuerà a splendere nella storia e nel futuro del Made in Italy.

Una preghiera per Giorgio Armani. pic.twitter.com/64OzkL09tn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 4, 2025

Giorgio Armani ugyanakkor nem csupán a politikusok öltözéke szintjén folyt bele a politikába. Márciusban nyílt levelet írt az olasz La Repubblica napilapnak, amelyben többek között a béke fontosságát emelte ki, felidézve a második világháború által beárnyékolt gyermekkorát.

Giorgio Armani, elkötelezett európai, elkötelezett pacifista

– írta alá levelét.

Borítókép: Giorgio Armani (Fotó: NurPhoto via AFP)