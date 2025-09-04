Giorgio Armani a békéért emelte fel szavát

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani olasz divattervező.
Il Signor Armani, ahogyan alkalmazottai és munkatársai mindig tisztelettel és csodálattal szólították, szerettei körében békésen hunyt el
– áll a Armani vállalat közleményben.
Az évek során Giorgio Armani olyan víziót alakított ki, amely a divattól az élet minden területére kiterjedt, rendkívüli tisztasággal és pragmatizmussal előre látva a jövőbeni trendeket
– méltatja munkásságát a bejelentés.
Versace a szeretőket öltözteti. Armani a feleségeket
– mondta egy ízben Anna Wintour, a Vogue magazin nemrég leköszönt nagy hatalmú főszerkesztője.
És Armani nem is akármilyen feleségeket öltöztetett, több alkalommal viselte a ruháit például Melania Trump, Donald Trump amerikai elnök felesége is.
Én divattervező vagyok, és igyekszem gyönyörű nőket öltöztetni. Melania gyönyörű nő, és ha megkérne, nem haboznék igent mondani
– fogalmazott ezzel kapcsolatban az olasz sztártervező.
Érdekesség, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány különböző állomásain mind Donald Trump republikánus, mind Hillary Clinton demokrata elnökjelölt viselt Armani által tervezett ruhadarabokat. De előszeretettel visel Armanit Giorgia Meloni olasz kormányfő is, aki különösen a tervező nadrágkosztümjeit kedveli, ilyet viselt többek között első miniszterelnöki kabinetülésén is.
Elegáns, visszafogott és kreatív stílusával fényt hozott az olasz divatra, és inspirálta az egész világot. Ikon, fáradhatatlan munkás, a legjobb Olaszország szimbóluma. Köszönjük mindazt, amit tett
– búcsúzott a divattervezőtől Meloni.
Elhagy minket egy abszolút zseni, egy világszerte elismert és csodált olasz kiválóság, a stílus és a kreativitás felülmúlhatatlan mestere: öröksége továbbra is ragyogni fog a Made in Italy történelmében és jövőjében
– méltatta Armanit Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.
Giorgio Armani ugyanakkor nem csupán a politikusok öltözéke szintjén folyt bele a politikába. Márciusban nyílt levelet írt az olasz La Repubblica napilapnak, amelyben többek között a béke fontosságát emelte ki, felidézve a második világháború által beárnyékolt gyermekkorát.
Giorgio Armani, elkötelezett európai, elkötelezett pacifista
– írta alá levelét.
Borítókép: Giorgio Armani (Fotó: NurPhoto via AFP)