Hont András Facebook: „Bár a Momentum képviselői ősztől nem vesznek részt az országgyűlés munkájában, illetményükre továbbra is igényt tartanak. »Egyértelmű, hogy felvesszük, hiszen nem a párt szűnt meg, nem a párt megszűnését mondtuk ki. Egyetlen feladatunk van, április 12-ig, jövő tavaszig a kormányváltást segíteni, és minden anyagi forrásunkat a kormányváltás oltárán fogunk feláldozni« – mondta Lőcsei Lajos". Hősies ellenállás, sokadik fejezet. Viszont azt az oltárt én megnézném a mandátum lejárta után.”