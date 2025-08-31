Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hősies ellenállás

Hősies ellenállás

Hont András
2025. 08. 31. 8:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hont András Facebook: „Bár a Momentum képviselői ősztől nem vesznek részt az országgyűlés munkájában, illetményükre továbbra is igényt tartanak. »Egyértelmű, hogy felvesszük, hiszen nem a párt szűnt meg, nem a párt megszűnését mondtuk ki. Egyetlen feladatunk van, április 12-ig, jövő tavaszig a kormányváltást segíteni, és minden anyagi forrásunkat a kormányváltás oltárán fogunk feláldozni« – mondta Lőcsei Lajos". Hősies ellenállás, sokadik fejezet. Viszont azt az oltárt én megnézném a mandátum lejárta után.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Felhévizy Félix avatarja

Vége a dalnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.