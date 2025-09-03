MLSZFerencváros FCMLSZ Fegyelmi BizottságÚjpest FCDVSCszektorbezárás

Szórta az NB I-es csapatokra a büntetéseket az MLSZ, a Fradi és az Újpest is kapott

Az NB I-es küzdelmek mellett megérkeztek a Magyar Labdarúgó-szövetség büntetései is. Az MLSZ fegyelmi bizottsága ezúttal több első osztályú együttesre is lecsapott, köztük a bajnoki címvédő Ferencvárosra, a Zalaegerszegre, de a sorból nem maradhatott a három keleti fellegvár, a Nyíregyháza, a Diósgyőr és a Debrecen sem.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 21:09
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az MLSZ fegyelmi bizottsága szektorbüntetéssekkel sújtott több csapatot is, de mielőtt az érintett egyesületek szurkolói halálra rémülnek, a szövetség minden egyes esetnél hat hónapra felfüggesztette a büntetéseket, azaz a drukkerek továbbra is kilátogathatnak majd a kedvenc csapataik meccseire.

A Nyíregyháza Spartacus szurkolói miatt büntetést kapott az MLSZ-től a nyírségi klub.
A Nyíregyháza Spartacus szurkolói miatt büntetést kapott az MLSZ-től a nyírségi klub.

Az MLSZ büntetett a Szpari–Diósgyőrön

A Nyíregyháza–Diósgyőr mérkőzéssel kapcsolatban a Diósgyőrt megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik, továbbá egy soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntetik. A szektorbezárás büntetés végrehajtását hat hónapra felfüggesztették. A DVSC-t összevont eljárásban (az MTK, a Kazincbarcika és a Puskás Akadémia elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik. Emellett a DVSC biztonságért felelős szakemberét pénzbüntetés megfizetésére kötelezik a DVSC–Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban, a megzavart rend helyreállításának elmulasztása miatt.

 

A Fradi sem úszta meg a büntetést

A büntetéseket a magyar bajnoki címvédő Ferencváros sem úszta meg – derült ki az Origo oldaláról.

  • Az FTC- t összevont eljárásban (a Kazincbarcika és a Puskás Akadémia elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik.
  • A ZTE–Újpest mérkőzéssel kapcsolatban a ZTE-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik, továbbá egy soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntetik.
  • Az Újpestet összevont eljárásban (az ETO, a Paks és a ZTE elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik.

 

 

