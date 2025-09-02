Visszaszólt a Fradinak a keserű szájízzel távozott cselgép, készül a BL-csoportkörre

Egyfelől nem beszél bosszúról, másrészt pontosan érezteti, hogy maradtak benne tüskék, amelyek még mindig fájdalmat okoznak. Kady Borges a Qarabag színeiben először szerepelhet a Bajnokok Ligája főtábláján, ami kárpótolhatja azért, mert a Ferencváros nem tartott rá igényt.

Kady Borges Fradi-mezben gólt lőtt a Fehérvár FC ellen 2024 októberében Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kady Borges keserűsége

Hiába nyertek Azerbajdzsánban Varga Barnabásék, az azeri Qarabag jutott be 5-4-es összesítéssel a labdarúgó Bajnokok Ligája 36 csapatos ligaszakaszába. Az Üllői úti 3-1-es vereség és a végén kapott gól sokba került a magyar bajnoknak. Utóbbinál az a Kady Borges adta a gólpasszt, akit februárban elengedett a Fradi, s aki pont az azeri kirakatcsapathoz igazolt.

– Természetesen elégtételt érzek a továbbjutás után.

Nem a játékosok miatt, jól kijöttem mindenkivel, hanem azért, mert amikor elhagytam a klubot, az rossz szájízzel járt. Úgy gondolom, mindenekelőtt a tiszteletnek kell elsőbbséget élveznie, de ott ez nem így volt.

Amikor valahol nem tartanak rád igényt, előjön az érzés, hogy bizonyítanod kell. Utólag rájöttem, nekem nem kell senkinek semmit bizonyítanom. Ha valahol nem értékelnek, majd máshol megteszik – próbálta leplezni a csalódottságát az M4-nek nyilatkozó Kady Borges.

A Qarabag a Ferencváros után Szoboszlaiékkal is összecsap

A teljes igazságot nem tudjuk, de árulkodó, hogy a Transfermarkt szerint ingyen engedte el a Ferencváros a fél évvel korábban kétmillió euróért vett játékosát. Pontosabban elcserélte Julio Romaóra... Kady a zöld-fehéreknél 27 mérkőzésen 3 gólig és 7 gólpasszig jutott. A Qarabagnál a második korszakában – pályafutása során először – bizonyíthat a Bajnokok Ligájában a 29 éves brazil.

Itt az ideje, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk magunkból. A Bajnokok Ligájában a világ legjobbjai gyűlnek össze, meg kell mutatnunk a tudásunkat, meg kell próbálnunk jól játszani. Be kell fogadnunk a tapasztalatot, és alkalmazzuk az életben

– tekintett előre Kady Borges.

A Qarabag a BL-ben kemény kihívás elé néz, Kady és társai a Chelsea-vel, a Liverpoollal, az Eintracht Frankfurttal, a Benficával, az Ajaxszal, a Napolival, a Köbenhavnnel és az Athletic Bilbaóval is összemérik az erejüket.