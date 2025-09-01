Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 01. 7:38

Így írnak ők – Szeptember 1., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Lattmann Tamás, Schiffer András, Fodor Gábor, Skrabski Fruzsina és Hont András gondolataiból tallózunk.

Lattmann Tamás

„Ez a nyomi”

Schiffer András

Cenzúra

Fodor Gábor

Két párt

Skrabski Fruzsina

Valós veszély

Hont András

Szoboszlai

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIrán

A kontinens lejtőre került

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekAusztria

A magyar ellenállás diadala

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

