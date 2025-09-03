Társaik megsegítéséért gyűjt a magyar kemény mag az ír meccs előtt

A magyar szurkolói kemény mag Dublinba vonul az Írország elleni vb-selejtezőre, de a drukkerek az első tétmérkőzés előtt nemcsak hanggal, hanem adományokkal is támogatják bajba jutott bajtársaikat.

A magyar labdarúgó-válogatott kemény magja mindig kitart a csapat mellett. Forrás: Facebook/Carpathian Brigade '09

A kemény mag gyűjtést hirdet

A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade az év elején gyűjtést indított azon szurkolótársaiknak, akik pénzbüntetésekkel és perekkel kényszerültek szembesülni az elmúlt időszakban.

A szervezők tájékoztatása szerint az év elején indult adománygyűjtés eddigi eredménye, hogy 24 érintett esetében pénzbírsággal zárult az ügy — ezeken a helyzeteken is segítettek anyagilag és jogi tanáccsal.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Írország ellen lép pályára, ezzel kapcsolatban is osztott meg új információkat a szurkolói csoport.

Mindenkitől szurkolást várnak

A Carpathian Brigade szurkolói felhívásának részletei egyértelműek:

helyi idő szerint 18:00-kor találkozó a Slattery’s Pubnál,

a menet 18:30-kor indul a stadion felé,

a mérkőzés 19:45-kor kezdődik.

Hajszoljuk bele a csapatot a győzelembe, alapozzuk meg az őszi hadjáratot egy rendkívül fontos három ponttal!

— írják a szervezők, akik egyszerre várják a hangos, egységes biztatást és a szenvedélyes támogatást a nemzeti tizenegynek.