De, hová tűnt Orbán Viktor?

Rónay Tamás Népszava:„De miért volt a hiányzók között Orbán Viktor? Nem, szó sincs arról, hogy nem akar még jobban elszigetelődni az Európai Unión belül. Ám a magyar kormányfő is érezte: kínos lenne részt venni egy olyan eseményen, ami az Egyesült Államok legnagyobb ellenfelének megdicsőülését szolgálja. Nem merte ráncigálni az oroszlán, a nagy barát Donald Trump bajszát. Az esemény voltaképpen ismét igazolta a magyar geopolitikai varázsige, a konnektivitás csődjét. Nem lehet egyszerre minden országgal jó viszonyt ápolni.”