De, hová tűnt Orbán Viktor?

De, hová tűnt Orbán Viktor?

Rónay Tamás
2025. 09. 04. 8:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rónay Tamás Népszava:„De miért volt a hiányzók között Orbán Viktor? Nem, szó sincs arról, hogy nem akar még jobban elszigetelődni az Európai Unión belül. Ám a magyar kormányfő is érezte: kínos lenne részt venni egy olyan eseményen, ami az Egyesült Államok legnagyobb ellenfelének megdicsőülését szolgálja. Nem merte ráncigálni az oroszlán, a nagy barát Donald Trump bajszát. Az esemény voltaképpen ismét igazolta a magyar geopolitikai varázsige, a konnektivitás csődjét. Nem lehet egyszerre minden országgal jó viszonyt ápolni.”

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

