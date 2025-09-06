Íme, a viharsarki Top Gun + videó

Rendkívüli

Váratlan helyen található egy MiG–21-es vadászgép.

Forrás: BEOL2025. 09. 06. 21:42
Egy ukrán kétmotoros Mikojan MiG-29 vadászgép repül a Donyeck régió felett 2024. március 28-án Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP
Tom Cruise helyett Los Csaba várta a Beol.hu stábját egy hamisítatlan hollywoodi helyszínen, igazi reptér-feelinggel, Mezőkovácsházán. Az ő lakóházának a kertjében landolt néhány éve az a MiG–21-es , ami sokakat nem hagy nyugodni, látni akarják.

A házánál áll egy gyönyörűen felújított MiG–21 bisz 75 AP típusú vadászgép, az 1844-es oldalszámmal. Ez a repülőgép egykor a magyar légtér védelmét szolgálta, ma pedig Csaba gondoskodásának és kitartó munkájának köszönhetően újra teljes pompájában látható. Lenyűgöző, amit ezen a gépen véghez vitt. Minden apró részletét ismeri, mindenről szívből és szenvedéllyel mesél, így az ember nemcsak egy repülőt lát, hanem átéli a történelem egy darabját. A gép mellett állva és a kabinjába beülve olyan érzés keríti hatalmába az embert, amit szavakkal nehéz visszaadni. Ez több mint egy kiállított repülő, ez élmény, tiszteletadás és történelem egyszerre

– posztolta ki a minap a Békéscsaba napjainkban nevű Facebook-csoportba Kolarovszki Csaba.

Némi túlzással, valóban egy filmbe illő környezetbe csöppentek Los Csabánál, aki nemcsak a majd fél évszázada a Szovjetunióban gyártott vadászgépet újította fel fantasztikus precizitással, hanem a környezetével (futópálya, gurulóút, szélzsák stb.) is igyekszik visszaadni egy katonai reptér hangulatát, amely a hétköznapi ember számára szinte elérhetetlen, ismeretlen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

