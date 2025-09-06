Újabb beszámoló a miskei gyermekgyilkosságról, megrázó részletekkel

Egy országot rázott meg a hét elején történt tragédia, mely során egy 22 hónapos miskei kislányt meggyilkoltak, akit előbb eltűntként kerestek közel egy napon át, majd végül holtan találtak meg.
Két szervezet képviseletében volt jelen Lajos Bence, a Fema Állatmentők műveletirányítója, valamint a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltója Miskén. Bence hőkamerás drónnal segédkezett a 22 hónapos Hanna keresésében. Most erről mesélt a Feol.hu-nak.
A kereséssel kapcsolatban elmondta, Hanna babakocsija vérnyomokkal volt tele. A kislány mellett a férfit is keresték.
A Fema műveletirányítója először egy kukoricás területet kezdett el drónnal átfésülni, mivel valaki a kukoricásba látta befutni az elkövetőt. De hiábavaló volt 10-20 hektárnyi terület feltérképezése, semmit nem talált, így visszavezényelték – ahogyan másokat is – a kiindulási pontra, hogy újabb helyszínt derítsenek fel. De eközben egy civil kutyás csapat megtalálta a kis Hanna élettelen testét a véres babakocsitól mindössze 300 méterre.
Lajos Bence elmondta, a helyszínen azt hallotta, a nevelőapa átvitte Hanna testvérét az egyik rokonhoz és ott hagyta a gyermeket. Vele volt még a megvert és elhunyt kislány, Hanna is.
A helyiek szerint a rokonnak azt mondta a gyilkos, hogy a kislány csak alszik, majd távozott.
Vélhetően ezután csavarta rongyba Hannát és vitte oda, ahol később megtalálták. A miskeiek szerint a férfi indítéka a bosszú volt, mert párja szerette volna elhagyni.
