Újabb beszámoló a miskei gyermekgyilkosságról, megrázó részletekkel

Egy országot rázott meg a hét elején történt tragédia, mely során egy 22 hónapos miskei kislányt meggyilkoltak, akit előbb eltűntként kerestek közel egy napon át, majd végül holtan találtak meg.

Fotó: Bors

Két szervezet képviseletében volt jelen Lajos Bence, a Fema Állatmentők műveletirányítója, valamint a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltója Miskén. Bence hőkamerás drónnal segédkezett a 22 hónapos Hanna keresésében. Most erről mesélt a Feol.hu-nak.

A kereséssel kapcsolatban elmondta, Hanna babakocsija vérnyomokkal volt tele. A kislány mellett a férfit is keresték.

A Fema műveletirányítója először egy kukoricás területet kezdett el drónnal átfésülni, mivel valaki a kukoricásba látta befutni az elkövetőt. De hiábavaló volt 10-20 hektárnyi terület feltérképezése, semmit nem talált, így visszavezényelték – ahogyan másokat is – a kiindulási pontra, hogy újabb helyszínt derítsenek fel. De eközben egy civil kutyás csapat megtalálta a kis Hanna élettelen testét a véres babakocsitól mindössze 300 méterre.

Lajos Bence elmondta, a helyszínen azt hallotta, a nevelőapa átvitte Hanna testvérét az egyik rokonhoz és ott hagyta a gyermeket. Vele volt még a megvert és elhunyt kislány, Hanna is.

A helyiek szerint a rokonnak azt mondta a gyilkos, hogy a kislány csak alszik, majd távozott.

Vélhetően ezután csavarta rongyba Hannát és vitte oda, ahol később megtalálták. A miskeiek szerint a férfi indítéka a bosszú volt, mert párja szerette volna elhagyni.

