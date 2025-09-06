Deutsch Tamásbábkormánybrüsszeli

Deutsch Tamás: A szabadságunkat semmi áron oda nem adjuk + videó

Az EP-képviselő komoly kritikát fogalmazott meg a brüsszeli elittel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 19:57
Deutsch Tamás Fotó: Facebook / Deutsch Tamás
Ha önök a fejük tetejére állnak, mi, magyarok akkor sem akarunk olyanformán élni, mint Önök. Mi, magyarok elutasítjuk az alávetési törekvéseiket. Megvan a magunk élete, megvan a saját utunk, és megvan ehhez a szabadságunk, a magyar szabadság – mondta el a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Deutsch Tamás. Hozzátette, 

sokat küzdöttünk érte, nem adjuk semmi áron. Kitalálták hát, hogy lecserélik a nemzeti kormányt és a saját emberüket, egy brüsszeli bábkormányt ültetnek a nyakunkba. Időben szólok, mifelénk nincs többsége azoknak, akik a saját országuk ellen dolgoznak. Sosem volt és nem is lehet.

Borítókép:  Deutsch Tamás (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)

