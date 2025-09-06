Deutsch Tamás: A szabadságunkat semmi áron oda nem adjuk + videó

Ha önök a fejük tetejére állnak, mi, magyarok akkor sem akarunk olyanformán élni, mint Önök. Mi, magyarok elutasítjuk az alávetési törekvéseiket. Megvan a magunk élete, megvan a saját utunk, és megvan ehhez a szabadságunk, a magyar szabadság – mondta el a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Deutsch Tamás. Hozzátette,
sokat küzdöttünk érte, nem adjuk semmi áron. Kitalálták hát, hogy lecserélik a nemzeti kormányt és a saját emberüket, egy brüsszeli bábkormányt ültetnek a nyakunkba. Időben szólok, mifelénk nincs többsége azoknak, akik a saját országuk ellen dolgoznak. Sosem volt és nem is lehet.