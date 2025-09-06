Kocsis Máté: Ha Magyar Péterék valóban adót akarnak csökkenteni, akkor miért nem szabad beszélni róla a választásokig? + videó

Magyar Péter „összecsinálja magát”, annyira igyekszik tagadni, hogy adóemelést terveznek bevezetni – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott: a Tisza Párt elnöke a botrány kirobbanása óta minden Facebook-posztot azzal kezd, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz.

– Akkor miért nem ezt mondták? Meg egyébként, hogyha nekik ilyen nagyszerű terveik vannak, hogy ők adót fognak csökkenteni, akkor miért nem szabad beszélni róla a választásokig? – mutatott rá.

Adóemelésre készülne a Tisza Párt

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Mindezt ráadásul pár nappal ezelőtt Dálnoki Áron, a párt gazdasági koordinátora is megerősítette: nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket. Magyar Péter embere világossá tette, hogy Tarr Zoltán elszólása nem egyéni akció volt, hanem a párt közös stratégiáját tükrözi.