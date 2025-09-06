Magyar Péter hazudott az ATV-ben, Deák Dániel tette helyre + videó

– Ha valaki eltorzult arccal, emelt hangon tagad valamit, akkor gyanús, hogy hazudik – mutatott rá Magyar Péter ATV-s szereplése kapcsán közzétett Facebook-videójában Deák Dániel. A Tisza Párt elnökét a Rónai Egon műsorvezető Petschnig Mária Zitáról szerette volna kérdezni, azonban Magyar Péter a szavába vágva még azt is letagadta, hogy a baloldali közgazdásznak bármi köze lenne pártjához.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint itt is nyilvánvaló, hogy Magyar Péter hazudik, hiszen ismert: Petschnig Mária a Tisza-szigetek rendszeres vendége és előadója, erről nemrég a Tisza propagandatévéjében, a Kontrollban is nyíltan beszéltek. Sőt, a közgazdász még azt is elárulta, hogy cégével, a Pénzügykutató Zrt.-vel részt vesz a programírásban is.

– És hogy miért tagadja ezt az egészet most Magyar Péter? Azért, mert Petsching Mária Zita nyíltan kimondta, ha jön a Tisza, jön az adóemelés is – mutatott rá Deák Dániel. Emlékezetes ugyanis, a Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita ugyanis már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Ezt pedig alátámasztotta az Index által megszerzett egy, a párt vezetésének készült belsős tiszás feljegyzés, amely szerint drasztikusan növelnék a személyi jövedelemadót, átvizsgálnák, vagyis megvágnák az adókedvezményeket, cserébe kicsit mérsékelnék az áfát.