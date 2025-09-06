Magyar PéterATV Egyenes beszédTisza PártszjaPetschnig Mária Zita

Magyar Péter hazudott az ATV-ben, Deák Dániel tette helyre + videó

Hiába kötődik nyilvánvalóan ezer szállal a Tisza Párthoz Petschnig Mária Zita, Magyar Péter az ATV műsorában letagadta, hogy bármi köze lenne pártjához – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: Magyar Péternek azért is kínos a baloldali közgazdász személye, mert az már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Ezzel pedig lebuktatta a Tisza Párt valódi tervét, amit a később kiszivárgott dokumentum is megerősített.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 12:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha valaki eltorzult arccal, emelt hangon tagad valamit, akkor gyanús, hogy hazudik – mutatott rá Magyar Péter ATV-s szereplése kapcsán közzétett Facebook-videójában Deák Dániel. A Tisza Párt elnökét a Rónai Egon műsorvezető Petschnig Mária Zitáról szerette volna kérdezni, azonban Magyar Péter a szavába vágva még azt is letagadta, hogy a baloldali közgazdásznak bármi köze lenne pártjához.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint itt is nyilvánvaló, hogy Magyar Péter hazudik, hiszen ismert: Petschnig Mária a Tisza-szigetek rendszeres vendége és előadója, erről nemrég a Tisza propagandatévéjében, a Kontrollban is nyíltan beszéltek. Sőt, a közgazdász még azt is elárulta, hogy cégével, a Pénzügykutató Zrt.-vel részt vesz a programírásban is.

– És hogy miért tagadja ezt az egészet most Magyar Péter? Azért, mert Petsching Mária Zita nyíltan kimondta, ha jön a Tisza, jön az adóemelés is – mutatott rá Deák Dániel. Emlékezetes ugyanis, a Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita ugyanis már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Ezt pedig alátámasztotta az Index által megszerzett egy, a párt vezetésének készült belsős tiszás feljegyzés, amely szerint drasztikusan növelnék a személyi jövedelemadót, átvizsgálnák, vagyis megvágnák az adókedvezményeket, cserébe kicsit mérsékelnék az áfát.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube/ATV)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu