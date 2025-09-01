Magyar Péter véget vetne az Európában is kiemelkedően kedvező szja-nak, adót emelne inkább

„Azzal házal a baloldali sajtó, hogy Európában számos helyen progresszív adózás van érvényben, így a Tisza-adó egy igazi européer gondolat” – írta Orbán Balázs azután, hogy kiderült, Magyar Péter és pártja többkulcsos adórendszert vezetne be, ha kormányra kerülne. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán azt írta,

ha Magyar Péteren múlna, jön a Tisza-adó: átlagkeresetnél 22 százalék, felette pedig 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó. Ez azonban azt jelentené, hogy négymillió ember fizetése drasztikus mértékben csökkenne.

„Mi ezzel szemben fenn fogjuk tartani Európa egyik legalacsonyabb jövedelemadóját, valamint az adóforradalom keretében nullára csökkentjük az szja-t a 25 év alattiaknak, megduplázzuk a családi adókedvezményt, kiterjesztjük az szja-mentességet a 30 év alatti anyáknak és a két- vagy többgyermekes édesanyáknak” – szögezte le.

Orbán Balázs bejegyzésében azt is megmutatta, mennyi a személyi jövedelemadó kulcs az európai országokban.