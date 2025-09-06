Rendkívüli

Nézze meg Varga Barnabás és Sallai Roland két gyors gólját Írország ellen! + videó

Kreml (Moszkva)OroszországDmitrij Peszkov

Rémisztő bejelentést tett a Kreml

Az ukrán hadsereget finanszírozó külföldi vállalatok Oroszország ellenségeivé váltak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek szombaton adott interjúban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 06. 21:58
Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Vlagyivosztokban tartott X. Keleti Gazdasági Fórum szünetében nyilatkozva Peszkov azt mondta: Oroszország tisztelettudó párbeszédet folytat azokkal a cégekkel, amelyek az orosz piacról távozva is teljesítették kötelezettségvállalásaikat. Azoknak viszont, amelyek helytelenül jártak el, ez igen sokba fog kerülni – tette hozzá. 

Peszkov komoly figyelmeztetést fogalmazott meg
Peszkov komoly figyelmeztetést fogalmazott meg. Fotó: AFP

Azok pedig, amelyek az ukrán hadsereget finanszírozták, egy harmadik csoportba tartoznak. 

Ők már ellenségekké váltak, és úgy is kell velük bánni

– hangsúlyozta a Kreml szóvivője. 

Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt közölte, hogy az orosz erők az elmúlt huszonnégy órában több lőszer- és haditechnikai raktárra mértek csapást Ukrajnában. 

A tárca közlése szerint szombatra virradó éjszaka az orosz légierő harmincnégy ukrán drónt fogott el és semmisített meg, ebből tizennégyet a Fekete-tenger felett, nyolcat a Szmolenszki, ötöt a Brjanszki, hármat a Belgorodi, egyet pedig a Kalugai terület felett. Vjacseszlav Gladkov, a dél-oroszországi Belgorodi terület közigazgatási vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt közölte, hogy a területen három ember meghalt ukrán dróntámadásokban. Mint írta, a támadást négy különböző település ellen hajtották végre, nem messze az ukrán határtól. A halálos áldozatok között volt egy autóbusz, illetve egy teherautó vezetője is. Két további civil megsebesült – tette hozzá.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Dmitrij Pseszkov (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.