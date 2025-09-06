Rémisztő bejelentést tett a Kreml

A Vlagyivosztokban tartott X. Keleti Gazdasági Fórum szünetében nyilatkozva Peszkov azt mondta: Oroszország tisztelettudó párbeszédet folytat azokkal a cégekkel, amelyek az orosz piacról távozva is teljesítették kötelezettségvállalásaikat. Azoknak viszont, amelyek helytelenül jártak el, ez igen sokba fog kerülni – tette hozzá.

Peszkov komoly figyelmeztetést fogalmazott meg. Fotó: AFP

Azok pedig, amelyek az ukrán hadsereget finanszírozták, egy harmadik csoportba tartoznak.

Ők már ellenségekké váltak, és úgy is kell velük bánni

– hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt közölte, hogy az orosz erők az elmúlt huszonnégy órában több lőszer- és haditechnikai raktárra mértek csapást Ukrajnában.