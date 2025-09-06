Rendkívüli

TeheránIrániszlám forradalom

Irán aszfalt alá rejti a múltat

Teherán legnagyobb temetőjében parkoló épül egy olyan területen, amely évtizedek óta tömegsíroknak adott helyet. A munkálatok miatt Irán egyik legsötétebb korszakának nyomai tűnhetnek el végleg, ami nemzetközi bírálatokat váltott ki.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 09. 06. 22:45
Irán a forradalom után kivégzettek sírjain épít parkolót. Forrás: AFP
Ahogy az Origo is beszámolt róla, Irán fővárosában a Behesht-e Zahra temető Lot 41 jelű parcellájában parkolót alakítanak ki. Ez a terület a forradalom utáni megtorlások idején kivégzett több ezer ember nyughelye volt, akik közül sokakat sortűzzel vagy akasztással végeztek ki.

Fotó: AFP

Irán parkolóvá alakítja a múlt nyomait

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy augusztusban megkezdődött az aszfaltozás, és a felvételeken munkagépek, valamint aszfaltkupacok láthatók a területen. 

A reformpárti Shargh lap idézte a temető igazgatóját, Mohammad Javad Tajikot, aki azzal indokolta a parkoló kialakítását, hogy a szomszédos parcellában a közelmúlt háborúinak áldozatait helyezik majd nyugalomra, és a látogatók számára szükség van parkolóhelyekre.

Davood Goudarzi teheráni alpolgármester az állami televízióban kijelentette: 

Ebben a helyben a forradalom első napjainak képmutatói lettek eltemetve, és évek óta változatlanul állt. Javasoltuk a tér rendezését. Mivel szükségünk volt egy parkolóra, a hely előkészítésére engedélyt kaptunk. A munka precíz és okos módon folyik.

Tiltakozás és nemzetközi figyelem

Jogvédők és kutatók szerint a temető átalakítása egy szélesebb mintázat része. Shahin Nasiri, az Amszterdami Egyetem oktatója úgy fogalmazott: 

A döntés ennek a szakasznak parkolóvá alakításáról beleillik a tágabb mintázatba, és a pusztítási folyamat végső fázisát jelenti.

Nasiri szerint a parcellában 5–7 ezer ember nyugszik, köztük kommunisták, monarchisták, fegyveresek és mások, akiket az állam „vallási törvényen kívülinek” minősített.

Egy ENSZ-jelentéstevő 2024-ben arra figyelmeztetett, hogy Irán a temetők megsemmisítésével megpróbálja eltüntetni vagy elrejteni azokat a bizonyítékokat, amelyek a jogi felelősségre vonást szolgálhatnák. 

Mohsen Borhani iráni ügyvéd a Sharghnak adott interjúban szintén bírálta a döntést, mondván: 

A darab nemcsak kivégzett és politikai embereknek adott helyet. Hétköznapi embereket is ott temettek el.

A múlt eltörlése

Nem ez az első eset, hogy Irán felszámolja a múlt nyomait. Hasonló sorsra jutottak az 1988-as tömeges kivégzések áldozatainak nyughelyei, a bahá’í vallási kisebbség temetői, valamint több, a 2009-es Zöld Mozgalom és a 2022-es Mahsa Amini tüntetések során megölt tiltakozók sírjai is.

Az atrocitások és az emberiség elleni bűnök miatti büntetlenség évtizedek óta épül az Iráni Iszlám Köztársaságban

– fogalmazott Hadi Ghaemi, a New York-i székhelyű Human Rights in Iran jogvédő szervezet igazgatója. A Behesht-e Zahra temető szimbolikus helyszín: itt tartotta első útját 1979-ben Ruhollah Khomeini is, aki a forradalom vezetőjeként tért haza száműzetéséből. Mauzóleuma ma is a temető egyik központi építménye, miközben az áldozatok nyughelyeit most az aszfalt fenyegeti.

Borítókép: Irán a forradalom után kivégzettek sírjain épít parkolót (Fotó: AFP)

