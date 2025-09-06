Irán aszfalt alá rejti a múltat

Tiltakozás és nemzetközi figyelem

Jogvédők és kutatók szerint a temető átalakítása egy szélesebb mintázat része. Shahin Nasiri, az Amszterdami Egyetem oktatója úgy fogalmazott:

A döntés ennek a szakasznak parkolóvá alakításáról beleillik a tágabb mintázatba, és a pusztítási folyamat végső fázisát jelenti.

Nasiri szerint a parcellában 5–7 ezer ember nyugszik, köztük kommunisták, monarchisták, fegyveresek és mások, akiket az állam „vallási törvényen kívülinek” minősített.

Egy ENSZ-jelentéstevő 2024-ben arra figyelmeztetett, hogy Irán a temetők megsemmisítésével megpróbálja eltüntetni vagy elrejteni azokat a bizonyítékokat, amelyek a jogi felelősségre vonást szolgálhatnák.

Mohsen Borhani iráni ügyvéd a Sharghnak adott interjúban szintén bírálta a döntést, mondván:

A darab nemcsak kivégzett és politikai embereknek adott helyet. Hétköznapi embereket is ott temettek el.