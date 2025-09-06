tüntetésLengyelországukrán gabonaimport

A határra vonultak a gazdák az ukrán gabonabehozatal ellen

A lengyel gazdák újra az utcára vonultak, ezúttal a délkeleti Medycében. A tüntetés oka a gabonaárak mélyrepülése és a kormány, illetve Brüsszel agrárpolitikája, amely szerintük ellehetetleníti a vidéki gazdálkodókat. A demonstráció egyelőre figyelmeztető jelzésnek számít, de a résztvevők rendszeres blokádokat is kilátásba helyeztek.

Wiedermann Béla
2025. 09. 06. 18:51
Lengyel gazdák tüntetése Medycében Forrás: Facebook/Podkarpacka Oszukana Wieś
Lengyel gazdák szerveztek tüntetést Medycében, a lengyel–ukrán határátkelőhöz vezető úton. A Podkarpacka Oszukana Wies nevű szervezet tagjai szerint a gabonaárak olyan mélypontra süllyedtek, hogy sok gazdaság léte került veszélybe. A tiltakozók figyelmeztető blokádot állítottak, amelyen ugyan átengedik a járműveket, de világossá tették: a türelmük véges.

Lengyel gazdák tüntetése bénította meg a medycei határátkelőt. A tiltakozók a gabonaárak és az uniós agrárpolitika miatt vonultak utcára.
Lengyel gazdák tüntetése bénította meg a medycei határátkelőt. A tiltakozók a gabonaárak és az uniós agrárpolitika miatt vonultak utcára. Forrás: Facebook/Podkarpacka Oszukana Wies

A szervezők hangsúlyozták, hogy akciójuk célja felrázni a kormányt és Brüsszelt. 

Olyan termésünk van, mint a XXI. században, de olyan áraink, mint 25 évvel ezelőtt. Hogyan gazdálkodjunk így?

– tették fel a kérdést a gazdák, akik szerint a jelenlegi helyzetben lehetetlen nyereségesen működtetni a birtokaikat. 

Hozzátették: a kormány által kínált hitelek nem segítséget nyújtanak, hanem „hurkot a nyakra” jelentenek.

Tüntetés a vidéki jövőért

Roman Kondrów, a szervezet egyik vezetője emlékeztetett: két évvel ezelőtt ugyanitt tiltakoztak a gabona ukrán behozatala ellen, és most ismét hasonló helyzetben találják magukat.

Két éve itt, Medycében kezdtük a tiltakozásokat az ukrán gabona beáramlása ellen. És ma újra ugyanitt vagyunk, mert az árak olyanok, mint 25 éve. A búza 600 zlotyba kerül, a kenyér pedig kettő zlotyról tízre ugrott. Ez normális?

– kérdezte. A demonstráción Tomasz Buczek, a Konfederacja európai parlamenti képviselője is megjelent. Úgy véli, a mostani esemény jóval többről szól, mint egyszerű árpanaszokról. 

A mezőgazdasági termelés ára és a kormány politikája nagy aggodalmat okoz a gazdaságok jövője miatt. Amit ma a felvásárlási árakban látunk, az csak előjáték a nagy európai agrárválsághoz, amelynek a koporsószege az EU–Mercosur-megállapodás ratifikálása lesz

– fogalmazott.

Gazdák Brüsszel és Varsó ellen

A tiltakozók szerint a gondok nem csupán a gabonaárakból fakadnak, hanem az egyenlőtlen versenyből is. Mint mondták, miközben Lengyelországban és más uniós országokban szigorú környezetvédelmi és növényvédelmi szabályoknak kell megfelelniük, más kontinensekről olyan termények érkeznek, amelyek előállításához már betiltott vegyszereket használnak. 

Nálunk kivonták a forgalomból azokat a növényvédő szereket, amelyek segítettek a cukorrépa és a gabona betegségei ellen. Dél-Amerikában vagy Ukrajnában azonban még mindig használják őket. Az eredmény az, hogy a termés csökken, a költségek nőnek, és nincs esélyünk a tisztességes versenyre

– mondta Andrzej Dziadek. A gazdák üzenete egyértelmű: ha a kormány és Brüsszel nem reagál a helyzetre, akkor a mostani figyelmeztető blokádot újabb, országos tüntetések követhetik. Ahogy Buczek fogalmazott: 

a mai medycei gazdatüntetés figyelmeztető jelzés a Donald Tusk-kormány politikusainak. Ha ez az elégedetlenség nem ösztönzi munkára a Polgári Platformot és a Lengyel Néppártot, akkor hamarosan sztrájkok robbanhatnak ki az ország más részein is. És remélem, hogy ezek más nyugat-európai gazdákat is mozgósítanak majd.

Borítókép: Lengyel gazdák tüntetése Medycében (Forrás: Facebook/Podkarpacka Oszukana Wies)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

