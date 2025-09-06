A határra vonultak a gazdák az ukrán gabonabehozatal ellen

Lengyel gazdák szerveztek tüntetést Medycében, a lengyel–ukrán határátkelőhöz vezető úton. A Podkarpacka Oszukana Wies nevű szervezet tagjai szerint a gabonaárak olyan mélypontra süllyedtek, hogy sok gazdaság léte került veszélybe. A tiltakozók figyelmeztető blokádot állítottak, amelyen ugyan átengedik a járműveket, de világossá tették: a türelmük véges.

Lengyel gazdák tüntetése bénította meg a medycei határátkelőt. A tiltakozók a gabonaárak és az uniós agrárpolitika miatt vonultak utcára. Forrás: Facebook/Podkarpacka Oszukana Wies

A szervezők hangsúlyozták, hogy akciójuk célja felrázni a kormányt és Brüsszelt.

Olyan termésünk van, mint a XXI. században, de olyan áraink, mint 25 évvel ezelőtt. Hogyan gazdálkodjunk így?

– tették fel a kérdést a gazdák, akik szerint a jelenlegi helyzetben lehetetlen nyereségesen működtetni a birtokaikat.