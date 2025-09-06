Rendkívüli

Nyerésre áll a korábbi kormánypárt Lengyelországban

Ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a Jog és Igazságosság (PiS) nyerne. A legfrissebb közvélemény-kutatás azonban nemcsak a Polgári Koalíció számára rossz hír, hiszen vesztésre áll, a Konföderáció támogatottsága is jelentősen csökkent.

Forrás: rmx.news2025. 09. 06. 14:55
A lengyel törvényhozás Forrás: MTI
A Wirtualna Polska számára készült legfrissebb IBRiS-felmérés szerint a PiS jelenleg a legnagyobb támogatottságot élvezi a lengyelek körében. A válaszadók 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy Jaroslaw Kaczynski pártjára fog szavazni. Ez 1,6 százalékpontos növekedést jelent az ügynökség által korábban végzett felméréshez képest.

Jaroslaw Kaczynski, leader of PIS party (Law and Justice), and party candidate for Polish Premier's seat and twin brother of Lech Kaczynski candidate for president talks of his party program in Warsaw 22 September 2005. Three days before Polish general elections, centre-right parties, PiS and PO (Citizens Platform) riding high in opinion polls, said their row over economic policy will not prevent them from ruling together. AFP PHOTO JANEK SKARZYNSKI (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)
A Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság Pártja vezeti a támogatottsági listát a lengyel választók körében. Fotó: AFP

A Polgári Koalíció a második helyen végzett 27,1 százalékkal. A párt támogatottsága egy százalékponttal csökkent. A Konföderáció párt az utolsó helyen végzett a dobogón. Ennek a csoportnak azonban nincs oka az ünneplésre, mivel 4,1 százalékpontot veszített az előző felméréshez képest. Ha a parlamenti választásokat jövő vasárnap tartanák, a párt a szavazatok 13,2 százalékát kapná. Csak a Baloldali Pártnak lenne továbbra is képviselete a szejmben, a szavazatok 7,4 százalékával.

A többi párt nem lépte át a választási küszöböt. Eredményeik a következők:

  • Lengyel Néppárt – 3,9 százalék
    Lengyelország 2050 – 3,4 százalék
    Razem Párt – 3,2 százalék
    Grzegorz Braun Lengyel Koronájának Konföderációja – 3,1 százalék

A válaszadók 9,7 százaléka nem tudta, kire fog szavazni a parlamenti választásokon. A PiS-nek azonban még a Konföderáció támogatottságának csökkenésével is szüksége lenne a pártra a hatalomátvételhez. Ha a közvélemény-kutatások eredményeit valóban választási eredményekké alakítanák, a helyek megoszlása ​​így nézne ki:

  • Jog és Igazságosság – 193
  • Polgári Koalíció – 165
  • Konföderáció – 73
  • Baloldal – 29.

„Egy ilyen parlamenti konfigurációban a PiS-nek és a Konföderációnak összesen 266 helye lenne, ami többséget biztosítana nekik. A Polgári Koalíciónak és a Baloldalnak 194 helye lenne (ami nem elég a parlamenti többséghez)” – olvasható a közzétett közvélemény-kutatási összesítésben.

Borítókép: A lengyel törvényhozás (Fotó: MTI)

