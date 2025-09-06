Nyerésre áll a korábbi kormánypárt Lengyelországban

A Wirtualna Polska számára készült legfrissebb IBRiS-felmérés szerint a PiS jelenleg a legnagyobb támogatottságot élvezi a lengyelek körében. A válaszadók 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy Jaroslaw Kaczynski pártjára fog szavazni. Ez 1,6 százalékpontos növekedést jelent az ügynökség által korábban végzett felméréshez képest.

A Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság Pártja vezeti a támogatottsági listát a lengyel választók körében. Fotó: AFP

A Polgári Koalíció a második helyen végzett 27,1 százalékkal. A párt támogatottsága egy százalékponttal csökkent. A Konföderáció párt az utolsó helyen végzett a dobogón. Ennek a csoportnak azonban nincs oka az ünneplésre, mivel 4,1 százalékpontot veszített az előző felméréshez képest. Ha a parlamenti választásokat jövő vasárnap tartanák, a párt a szavazatok 13,2 százalékát kapná. Csak a Baloldali Pártnak lenne továbbra is képviselete a szejmben, a szavazatok 7,4 százalékával.

A többi párt nem lépte át a választási küszöböt. Eredményeik a következők:

Lengyel Néppárt – 3,9 százalék

Lengyelország 2050 – 3,4 százalék

Razem Párt – 3,2 százalék

Grzegorz Braun Lengyel Koronájának Konföderációja – 3,1 százalék

A válaszadók 9,7 százaléka nem tudta, kire fog szavazni a parlamenti választásokon. A PiS-nek azonban még a Konföderáció támogatottságának csökkenésével is szüksége lenne a pártra a hatalomátvételhez. Ha a közvélemény-kutatások eredményeit valóban választási eredményekké alakítanák, a helyek megoszlása ​​így nézne ki:

Jog és Igazságosság – 193

Polgári Koalíció – 165

Konföderáció – 73

Baloldal – 29.

„Egy ilyen parlamenti konfigurációban a PiS-nek és a Konföderációnak összesen 266 helye lenne, ami többséget biztosítana nekik. A Polgári Koalíciónak és a Baloldalnak 194 helye lenne (ami nem elég a parlamenti többséghez)” – olvasható a közzétett közvélemény-kutatási összesítésben.

Borítókép: A lengyel törvényhozás (Fotó: MTI)