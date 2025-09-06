Embertelen krízismomentum az, ami most történt Olaszországban

Amint arról lapunkban beszámoltunk, nagy felháborodást keltett az olasz közvéleményben is a Catania mellett, Paternóban migránsok által magyar lányok ellen elkövetett csoportos erőszak. A rendőrség a mobiltelefon helyzetmegosztásának és a jármű rendszámának köszönhetően gyorsan közbelépett – három migráns hátterű férfit letartóztattak, akiket jelenleg előzetesben tartanak. Egész Olaszországot megrázta az eset, tele vannak az újságok az üggyel.

Szicília, az olasz tengerpart (Fotó: NurPhoto/Diego Cupolo)

Ez egy nagyon embertelen krízis‑momentum, amit itt most látunk, egy olyan szintű beáramlásnak az eredménye, ami fizikailag kezelhetetlen – mondta lapunknak nyilatkozva a Migrációkutató Intézet elemzője. Gönczi Róbert úgy fogalmazott,

ha csak az olaszokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy közel egymillió ember érkezett Olaszországba 2015 óta.

Azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyi ember maradhatott az irregulárisok között Olaszországban, hiszen Olaszország schengeni tag, onnan is történt átáramlás, tette hozzá.

Aktivisták és migránsok Catania kikötője közelében. Fotó: AFP

Kiemelte, ezek olyan számok, amelyek abszolút kezelhetetlenek, és ilyenkor mindig történik sajnos egy‑egy olyan esemény, ami egy kicsit jobban „megüti” az ingerküszöböt. Az, ami most a magyar lányokkal is történt, jellemzően egyébként a migránsok körein belül szokott előfordulni.

Rengeteg ilyen bűncselekmény történik, európai lakossággal szemben is elkövetnek hasonló agressziót, akár turistákkal szemben is, mert – legyünk őszinték – Olaszországban szinte hétköznapivá váltak az ilyen támadások

– fogalmazott a Migrációkutató Intézet elemzője.

Emlékeztetett arra a pár nyárral ezelőtti esetre, amikor Riminiben, egy másik üdülőtelepülésen szintén történt egy hasonló eset. Ott egy lengyel turistapárt ért támadás, irreguláris migránsok által. A fiút megölték, a lányt megerőszakolták. Tehát látjuk, hogy ez újra és újra megtörténő esemény, és

ez azért ráz fel jobban minket, mert honfitársainkkal történik, és európai polgárokkal történik

– tette hozzá Gönczi Róbert.

A szakértő szerint

nem lehet elég óvatosnak lenni a körülményekhez képest sem, teljesen mindegy, hogyan öltözködik az ember, hogyan viselkedik, hogyan beszél. Sajnos ez a fajta „problémamegoldás” az irreguláris migránsok részéről bevett szokás.

Ez annak köszönhető, hogy jellemzően alsó társadalmi osztályokból érkező migránsokról beszélünk, akik elkövetik ezeket, hiszen ők válnak irregulárissá, törvényen kívülivé, és ezekben a közegekben egyfajta elfogadott viselkedésforma a késelés vagy akár az erőszak is.