erőszakos migránsokszicíliaszexuális bűncselekménymagyar turistatengerpart

Embertelen krízismomentum az, ami most történt Olaszországban

Egy embertelen krízismomentum az, ami most történt Olaszországban a magyar turistalányokkal, ami egy olyan szintű beáramlásnak az eredménye, ami fizikailag kezelhetetlen – mondta lapunknak nyilatkozva a Migrációkutató Intézet elemzője.

Sükösd Levente
Forrás: Magyar Nemzet2025. 09. 06. 19:59
Az olasz rendőrök elfogták a szexuális erőszakkal gyanusított marokkói migránsokat
Fotó: MATTEO DELLA TORRE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról lapunkban beszámoltunk,  nagy felháborodást keltett az olasz közvéleményben is a Catania mellett, Paternóban migránsok által magyar lányok ellen elkövetett csoportos erőszak. A rendőrség a mobiltelefon helyzetmegosztásának és a jármű rendszámának köszönhetően gyorsan közbelépett – három migráns hátterű férfit letartóztattak, akiket jelenleg előzetesben tartanak. Egész Olaszországot megrázta az eset, tele vannak az újságok az üggyel.

Szicília, az olasz tengerpart
Szicília, az olasz tengerpart (Fotó: NurPhoto/Diego Cupolo)

Ez egy nagyon embertelen krízis‑momentum, amit itt most látunk, egy olyan szintű beáramlásnak az eredménye, ami fizikailag kezelhetetlen – mondta lapunknak nyilatkozva a Migrációkutató Intézet elemzője. Gönczi Róbert úgy fogalmazott,

ha csak az olaszokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy közel egymillió ember érkezett Olaszországba 2015 óta.

Azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyi ember maradhatott az irregulárisok között Olaszországban, hiszen Olaszország schengeni tag, onnan is történt átáramlás, tette hozzá. 

Aktivisták és migránsok Catania kikötője közelében
Aktivisták és migránsok Catania kikötője közelében. Fotó: AFP

Kiemelte, ezek olyan számok, amelyek abszolút kezelhetetlenek, és ilyenkor mindig történik sajnos egy‑egy olyan esemény, ami egy kicsit jobban „megüti” az ingerküszöböt. Az, ami most a magyar lányokkal is történt, jellemzően egyébként a migránsok körein belül szokott előfordulni. 

Rengeteg ilyen bűncselekmény történik, európai lakossággal szemben is elkövetnek hasonló agressziót, akár turistákkal szemben is, mert – legyünk őszinték – Olaszországban szinte hétköznapivá váltak az ilyen támadások

– fogalmazott a Migrációkutató Intézet elemzője.

Emlékeztetett arra a pár nyárral ezelőtti esetre, amikor Riminiben, egy másik üdülőtelepülésen szintén történt egy hasonló eset. Ott egy lengyel turistapárt ért támadás, irreguláris migránsok által. A fiút megölték, a lányt megerőszakolták. Tehát látjuk, hogy ez újra és újra megtörténő esemény, és 

ez azért ráz fel jobban minket, mert honfitársainkkal történik, és európai polgárokkal történik

– tette hozzá Gönczi Róbert. 

A szakértő szerint 

nem lehet elég óvatosnak lenni a körülményekhez képest sem, teljesen mindegy, hogyan öltözködik az ember, hogyan viselkedik, hogyan beszél. Sajnos ez a fajta „problémamegoldás” az irreguláris migránsok részéről bevett szokás. 

Ez annak köszönhető, hogy jellemzően alsó társadalmi osztályokból érkező migránsokról beszélünk, akik elkövetik ezeket, hiszen ők válnak irregulárissá, törvényen kívülivé, és ezekben a közegekben egyfajta elfogadott viselkedésforma a késelés vagy akár az erőszak is. 

A Migrációkutató Intézet elemzője kiemelte: a mostani olasz eset is egy olyan súlyos erőszaktételi eset, olyan súlyos agresszió, ami Európában egyre hétköznapibbá válik, köszönhetően annak, hogy közel nyolc-tíz millió olyan ember van az Európai Unióban, akikről nem tudjuk, honnan származnak, nem tudjuk, min keresztül érkeztek, hova jutottak.

Ez egy elképesztő mennyiség – szinte egy magyarországnyi lakosság. És ezzel nagyon nehéz jogi keretek között vagy akár rendészeti szempontból is kezdeni valamit, ez okozza ezeket az áldatlan helyzeteket

– tette hozzá lapunknak nyilatkozva Gönci Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.  

Borítókép: Migránshajó a szicíliai partoknál (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.