Szijjártó Péter megmutatta, így szólt a Himnusz a válogatott dublini meccse előtt + videó

„Dublinban is gyönyörűen szólt, Gyerünk, fiúk! Hajrá, magyarok!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar labdarúgó-válogatott Írországban kezdte meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát. Marco Rossi csapata rögtön az első fordulóban kulcsfontosságú meccsre készült, hiszen a papírforma ír–magyar versenyfutást ígér a csoportban Portugália mögött, a pótselejtezőt érő második helyért. Rossi több mint egy év után újra a válogatott kezdőcsapatába nevezte Callum Stylest, íme az írek elleni kezdőtizenegy: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Szoboszlai, Styles, Kerkez – Tóth A., Sallai – Varga B.