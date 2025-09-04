Mohamed SzalahLiverpoolJamie CarragherDarwin NúnezLuis Díazemodzsi

Morális válság Liverpoolban? Szalah felkavarta az állóvizet, újabb híresség csatlakozott hozzá

A Liverpool nyolc új igazolása, köztük a rekordösszegért érkező Florian Wirtz és Alexander Isak, komoly vitákat váltott ki a szurkolók körében, vannak, akik arra vetemedtek, hogy a távozókon kajánkodtak. Mohamed Szalah egyetlen mondattal rendet tett. Mostanra nemcsak a drukkerek többsége, hanem a klubikon Jamie Carragher is a gólkirály mellé állt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 15:54
Mohamed Szalah és Luis Diaz gólöröme. Jól megértették egymást Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool-szurkolók többsége örül annak, hogy a nyáron méregdrága igazolásokkal megerősítették a csapatot, persze akadnak kétkedők. Egyesek egészen odáig merészkedtek, hogy a közösségi médiában tették közkinccsé gúnyos véleményüket. Így tett a több mint félmillió követővel rendelkező Anfield Edition, amely szerint a klub jól járt azzal, hogy Darwin Núnezt és Luis Díazt eladta, és Florian Wirtzet és Alexander Isakot igazolta a helyükre. Szalah nem feltétlenül így gondolja.

Már emlék csupán, amikor Darwin Nunez, Luis Diaz, Mohamed Szalah és persze Szoboszlai Dominik együtt szerepelt a Liverpool kezdőcsapatában
Már emlék csupán, amikor Darwin Nunez, Luis Diaz, Mohamed Szalah és persze Szoboszlai Dominik együtt szerepelt a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Ez még rendben is lenne, csak éppen kiadott posztban az alábbi provokatív kérdés olvasható: „Létezik ennél nagyobb szintlépés a foci történetében?”

Ekkor szólalt meg Mohamed Szalah. Az egyiptomi támadó rövid, de hatásos üzenettel reagált:

Mit szólnátok, ha úgy ünnepelnénk a nagyszerű új igazolásainkat, hogy közben nem vagyunk tiszteletlenek a PL-győztesekkel szemben?

Carragher Szalah mellé állt

A hozzászólás azonnal megállította a vitát, véget ért a kajánkodás, egyre többen csatlakoztak Szalahhoz, köztük a Szoboszlai Dominikkal roppant kritikus Jamie Carragher, aki piros szív emodzsival kommentálta az egyiptomi gólkirály bejegyzését.  Bár egyszerű gesztusnak tűnik, egyértelmű támogatásnak számít: Carragher ezzel nyilvánosan Szalah oldalára állt. Az Anfield Edition nem tehetett mást, bocsánatot kért a poszt miatt, jelezve, hogy nem állt szándékukban tiszteletlennek lenni.

Az új játékosokkal a Liverpoolnak mindent meg kell nyerni

Szalah kommentje többről szólt, mint puszta fegyelmezésről. Miért dicsőítenek a Liverpool szurkolói olyan játékosokat, akik eddig még semmit sem bizonyítottak?

A Liverpool összesen nyolc új játékosra rekordnagyságú summát költött a nyár folyamán, amivel az egész csapat nyakába terhet akasztott: ettől a kerettől okkal várható el, hogy mindent nyerjen meg, a Premier League-et, a Bajnokok Ligáját és az Angol Kupát is. Várjuk ki a végét.

Szalah éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző idényben a Liverpool – Luis Díazzal és Darwin Núnezzel a soraiban – megnyerte a Premier League-et. Luis Díaz összesen 148 meccsen 41 gólt, Darwin Núnez pedig 143 meccsen 40 gólt rúgott a klub színeiben.

Morális kérdés is a költekezés

A történet így túlmutat egyetlen kommenten: a nyári rekordköltések után a csapat és szurkolói között akár feszültség támadhat. Szalah pedig – ahogy a pályán, úgy azon kívül is – tekintélyével képes irányt mutatni. Liverpoolban nem pusztán futballszakmai, hanem morális kérdés is, hogyan viszonyulnak a játékosok múltjához és jövőjéhez.

Luis Díaz egyik nagy meccse a Liverpoolban:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.