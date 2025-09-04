Morális válság Liverpoolban? Szalah felkavarta az állóvizet, újabb híresség csatlakozott hozzá

A Liverpool-szurkolók többsége örül annak, hogy a nyáron méregdrága igazolásokkal megerősítették a csapatot, persze akadnak kétkedők. Egyesek egészen odáig merészkedtek, hogy a közösségi médiában tették közkinccsé gúnyos véleményüket. Így tett a több mint félmillió követővel rendelkező Anfield Edition, amely szerint a klub jól járt azzal, hogy Darwin Núnezt és Luis Díazt eladta, és Florian Wirtzet és Alexander Isakot igazolta a helyükre. Szalah nem feltétlenül így gondolja.

Már emlék csupán, amikor Darwin Nunez, Luis Diaz, Mohamed Szalah és persze Szoboszlai Dominik együtt szerepelt a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Ez még rendben is lenne, csak éppen kiadott posztban az alábbi provokatív kérdés olvasható: „Létezik ennél nagyobb szintlépés a foci történetében?”

Ekkor szólalt meg Mohamed Szalah. Az egyiptomi támadó rövid, de hatásos üzenettel reagált:

Mit szólnátok, ha úgy ünnepelnénk a nagyszerű új igazolásainkat, hogy közben nem vagyunk tiszteletlenek a PL-győztesekkel szemben?

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Carragher Szalah mellé állt

A hozzászólás azonnal megállította a vitát, véget ért a kajánkodás, egyre többen csatlakoztak Szalahhoz, köztük a Szoboszlai Dominikkal roppant kritikus Jamie Carragher, aki piros szív emodzsival kommentálta az egyiptomi gólkirály bejegyzését. Bár egyszerű gesztusnak tűnik, egyértelmű támogatásnak számít: Carragher ezzel nyilvánosan Szalah oldalára állt. Az Anfield Edition nem tehetett mást, bocsánatot kért a poszt miatt, jelezve, hogy nem állt szándékukban tiszteletlennek lenni.

Az új játékosokkal a Liverpoolnak mindent meg kell nyerni

Szalah kommentje többről szólt, mint puszta fegyelmezésről. Miért dicsőítenek a Liverpool szurkolói olyan játékosokat, akik eddig még semmit sem bizonyítottak?

A Liverpool összesen nyolc új játékosra rekordnagyságú summát költött a nyár folyamán, amivel az egész csapat nyakába terhet akasztott: ettől a kerettől okkal várható el, hogy mindent nyerjen meg, a Premier League-et, a Bajnokok Ligáját és az Angol Kupát is. Várjuk ki a végét.

Szalah éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző idényben a Liverpool – Luis Díazzal és Darwin Núnezzel a soraiban – megnyerte a Premier League-et. Luis Díaz összesen 148 meccsen 41 gólt, Darwin Núnez pedig 143 meccsen 40 gólt rúgott a klub színeiben.