Enyedi Ildikómagyar filmVelencei FilmfesztiválKáel Csaba

Tovább tarolt Enyedi Ildikó Velencében

Átadták a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál díjait, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Csendes barát női főszereplője, Luna Wedler nyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat. Az európai koprodukcióban készült filmet a világpremierje napján már öt független zsűri is díjazta. Enyedi Ilidkó rendezése érzékeny és filozofikus alkotás, amely párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. Érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve.

Munkatársunktól
Forrás: NFI2025. 09. 06. 22:32
Enyedi Ildikó és Luna Wedler (jobbra). Forrás: NFI
Szombat este tartották a 82. Velencei Filmfesztivál díjátadó gáláját. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát női főszereplője, Luna Wedler nyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat.

Enyedi Ildikó a Csendes barát forgatásán. Fotó: Kéry Kovács Péter

Kiemelkedő eredmény, hogy a közelmúlt nézőszám rekorderei mellé most egy világraszóló nemzetközi fesztiválsiker is született. Gratulálok Luna Wedlernek és az alkotóknak, külön Enyedi Ildikónak és Mécs Mónika producernek, aki a rendező társa volt a nagyszabású európai koprodukció létrehozásában hosszú évek munkájával. Az öt éve indított új koprodukciós stratégiánk célja többek közt az, hogy a hazai gyártási léptéket meghaladó volumenű alkotások is elkészülhessenek. Külön elismerés illeti az NFI Filmlabor munkatársait, akik Európában egyedülálló technikákat felhasználva járultak hozzá a rendezői vízió megvalósításához. Munkájuk jóhírének köszönhetően évről-évre kimagasló alkotások készülhetnek el Magyarországon. A magyar film világhódító útja folytatódik, hiszen az észak-amerikai filmipar legnagyobb presztízsű rendezvényén, a torontói fesztiválon is jelen leszünk. Nemes Jeles László Árva, Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásai mellett a Hunyadi-sorozat is ott debütál a napokban

– nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke Velencében a fesztivál díjátadóját követően.

A film rendezője, Enyedi Ildikó elmondta:

Luna Wedlerrel A feleségem története kapcsán találkoztam először, ő volt az első a hét fiatal, tehetséges színésznőből, akit meg szerettem volna nézni. A casting közepén leállítottam a munkát és felkértem Lunát a szerepre. A többi casting sessiont pedig lemondtam. Azt hiszem, ez mindent elmond arról az elemi tehetségről, erőről, ragyogásról, ami belőle sugárzik. Emellett fantasztikus fegyelmezetten dolgozik és frenetikus a humora…csodálatos vele dolgozni.

A velencei zsűri elnöke Alexander Payne amerikai rendező-forgatókönyvíró, a tagok között volt Stéphane Brizé francia rendező, Maura Delpero olasz filmkészítő, Cristian Mungiu román forgatókönyvíró és producer, Mohammed Raszulof iráni rendező, valamint Fernanda Torres brazil színésznő és Csao Tao kínai filmszínésznő.

A Csendes barát további öt független zsűri díját viszi haza Velencéből: a FIPRESCI, az INTERFILM, a diákzsűri díját, az Edipo fenntarthatósági díjat és a Green Drop-díjat is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a FIPRESCI az alábbi indoklással adta át az elismerést:

A film megrendítően tárja fel az egyetemes kapcsolatokat és a kimondatlan határokat, amelyek az életformákat összekötik. Merész történetmesélésével, árnyalt alakításaival és merész rendezésével mélyen megérintett minket. A filmművészet hatalmas teljesítménye, amely átlépi a nyelvi és kulturális határokat.

Luna Wedler 1999-ben született Zürichben. 14 évesen debütált filmben az Amatőr tinik című alkotásban 2015-ben. 2018-ban a zürichi filmszínésziskolában szerzett diplomát és ugyanabban az évben a Berlinalén elnyerte a European Shooting Star díjat. A Netflix 2020-as Biohackerek című sorozatának főszereplésével tett szert népszerűségre. Enyedi Ildikóval immár másodsor dolgozott együtt, hisz korábban már játszott A feleségem története című alkotásban.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma volt.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Monika.

A film forgatása során az NFI Filmlabor közel 30 000 méter kameranegatívot hívott elő és 1500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.

A Csendes barát a tervek szerint télen kerül Európa-szerte a mozikba, hazánkban a Mozinet mutatja be télen.

 

