Tovább tarolt Enyedi Ildikó Velencében

Szombat este tartották a 82. Velencei Filmfesztivál díjátadó gáláját. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát női főszereplője, Luna Wedler nyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat.
Kiemelkedő eredmény, hogy a közelmúlt nézőszám rekorderei mellé most egy világraszóló nemzetközi fesztiválsiker is született. Gratulálok Luna Wedlernek és az alkotóknak, külön Enyedi Ildikónak és Mécs Mónika producernek, aki a rendező társa volt a nagyszabású európai koprodukció létrehozásában hosszú évek munkájával. Az öt éve indított új koprodukciós stratégiánk célja többek közt az, hogy a hazai gyártási léptéket meghaladó volumenű alkotások is elkészülhessenek. Külön elismerés illeti az NFI Filmlabor munkatársait, akik Európában egyedülálló technikákat felhasználva járultak hozzá a rendezői vízió megvalósításához. Munkájuk jóhírének köszönhetően évről-évre kimagasló alkotások készülhetnek el Magyarországon. A magyar film világhódító útja folytatódik, hiszen az észak-amerikai filmipar legnagyobb presztízsű rendezvényén, a torontói fesztiválon is jelen leszünk. Nemes Jeles László Árva, Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásai mellett a Hunyadi-sorozat is ott debütál a napokban
– nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke Velencében a fesztivál díjátadóját követően.
A film rendezője, Enyedi Ildikó elmondta:
Luna Wedlerrel A feleségem története kapcsán találkoztam először, ő volt az első a hét fiatal, tehetséges színésznőből, akit meg szerettem volna nézni. A casting közepén leállítottam a munkát és felkértem Lunát a szerepre. A többi casting sessiont pedig lemondtam. Azt hiszem, ez mindent elmond arról az elemi tehetségről, erőről, ragyogásról, ami belőle sugárzik. Emellett fantasztikus fegyelmezetten dolgozik és frenetikus a humora…csodálatos vele dolgozni.
A velencei zsűri elnöke Alexander Payne amerikai rendező-forgatókönyvíró, a tagok között volt Stéphane Brizé francia rendező, Maura Delpero olasz filmkészítő, Cristian Mungiu román forgatókönyvíró és producer, Mohammed Raszulof iráni rendező, valamint Fernanda Torres brazil színésznő és Csao Tao kínai filmszínésznő.