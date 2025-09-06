Tovább tarolt Enyedi Ildikó Velencében

A Csendes barát további öt független zsűri díját viszi haza Velencéből: a FIPRESCI, az INTERFILM, a diákzsűri díját, az Edipo fenntarthatósági díjat és a Green Drop-díjat is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a FIPRESCI az alábbi indoklással adta át az elismerést:

A film megrendítően tárja fel az egyetemes kapcsolatokat és a kimondatlan határokat, amelyek az életformákat összekötik. Merész történetmesélésével, árnyalt alakításaival és merész rendezésével mélyen megérintett minket. A filmművészet hatalmas teljesítménye, amely átlépi a nyelvi és kulturális határokat.

Luna Wedler 1999-ben született Zürichben. 14 évesen debütált filmben az Amatőr tinik című alkotásban 2015-ben. 2018-ban a zürichi filmszínésziskolában szerzett diplomát és ugyanabban az évben a Berlinalén elnyerte a European Shooting Star díjat. A Netflix 2020-as Biohackerek című sorozatának főszereplésével tett szert népszerűségre. Enyedi Ildikóval immár másodsor dolgozott együtt, hisz korábban már játszott A feleségem története című alkotásban.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma volt.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Monika.

A film forgatása során az NFI Filmlabor közel 30 000 méter kameranegatívot hívott elő és 1500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.

A Csendes barát a tervek szerint télen kerül Európa-szerte a mozikba, hazánkban a Mozinet mutatja be télen.