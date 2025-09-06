Rendkívüli

Nézze meg Varga Barnabás és Sallai Roland két gyors gólját Írország ellen! + videó

Orbán ViktorÍrország MagyarországDublinlabdarúgás

Orbán Viktor: Repülőrajt + videó

Két góllal vezet Magyarország a félidőben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 21:55
Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Repülőrajt – mindössze ennyit írt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóhoz. A felvétel lényegében egy összefoglaló az Írország–Magyarország labdarúgó-mérkőzés első félidejéről és a meccs előtt történtekről. 

A videó elején az látszik, ahogy a Dublinba érkezett 1700 magyar szurkoló közösen vonul a stadionhoz. Természetesen benne van a videóban mindkét magyar gól és a szurkolók öröme is. A meccs állása a félidőben 2-0 a magyaroknak.

A világbajnoki selejtezőmérkőzést ezen a linken tudja követni.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter arról tett közzé egy videót, ahogyan a stadionban a szurkolók a mérkőzés előtt közösen éneklik a himnuszt.


