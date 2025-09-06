Orbán Viktor: Repülőrajt + videó

Repülőrajt – mindössze ennyit írt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóhoz. A felvétel lényegében egy összefoglaló az Írország–Magyarország labdarúgó-mérkőzés első félidejéről és a meccs előtt történtekről.

A videó elején az látszik, ahogy a Dublinba érkezett 1700 magyar szurkoló közösen vonul a stadionhoz. Természetesen benne van a videóban mindkét magyar gól és a szurkolók öröme is. A meccs állása a félidőben 2-0 a magyaroknak.

A világbajnoki selejtezőmérkőzést ezen a linken tudja követni.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter arról tett közzé egy videót, ahogyan a stadionban a szurkolók a mérkőzés előtt közösen éneklik a himnuszt.