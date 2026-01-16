Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Lattmann és a telepi perverz

Lattmann és a telepi perverz

Lattmann Tamás
2026. 01. 16. 15:09
Lattmann Tamás, Facebook: „A FIFA-békedíj után a Trumpnak Machado által átadott saját Nobel-békedíj kb. olyan, mint amikor a telepi perverz a Claudia Schiffer-képek után kap egy másolatot a kiszivárgott Pamela Anderson-home videóból, hogy legyen mire verni. Értem, hogy nagy öröm, de lássuk be: nem igazi siker, és nem is érdemi előrelépés.”

