Lattmann és a telepi perverz

Lattmann Tamás, Facebook: „A FIFA-békedíj után a Trumpnak Machado által átadott saját Nobel-békedíj kb. olyan, mint amikor a telepi perverz a Claudia Schiffer-képek után kap egy másolatot a kiszivárgott Pamela Anderson-home videóból, hogy legyen mire verni. Értem, hogy nagy öröm, de lássuk be: nem igazi siker, és nem is érdemi előrelépés.”
Így írnak ők – Január 16., délután
