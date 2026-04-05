Mosdóba csalták, bántalmazták és kirabolták a férfit Nagykátán

Egy nap alatt elfogták és őrizetbe vették a rendőrök azt a férfit és nőt, akik a gyanú szerint pénteken hajnalban kiraboltak és bántalmaztak egy 42 éves férfit a nagykátai vasútállomás mosdójában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 21:34
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
Egy nap alatt elfogták és őrizetbe vették a rendőrök azt a férfit és nőt, akik egy 42 éves férfit bántalmaztak és elvették értékeit a nagykátai vasútállomás mosdójában – írta honlapján a rendőrség vasárnap. Közölték, hogy a gyanúsítottak pénteken hajnalban leszólították a férfit a nagykátai vasútállomáson és a mosdóba kísérték. Ott a páros férfitagja bántalmazni kezdte a sértettet, a földre lökte és többször fejbe rúgta. 

Ezután készpénzt és egy mobiltelefont vettek el tőle, majd vonatra szálltak és elhagyták a helyszínt. 

A sértett a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett.

Szombaton sikerült azonosítani a páros mindkét tagját.

A gyanúsítottak ellen körözést rendeltek el és az esti órákban el is fogták őket Budapesten a Keleti pályaudvarnál. 

Az őrizetbe vett gyanúsítottakat kihallgatták és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
