Mosdóba csalták, bántalmazták és kirabolták a férfit Nagykátán

Egy nap alatt elfogták és őrizetbe vették a rendőrök azt a férfit és nőt, akik egy 42 éves férfit bántalmaztak és elvették értékeit a nagykátai vasútállomás mosdójában – írta honlapján a rendőrség vasárnap. Közölték, hogy a gyanúsítottak pénteken hajnalban leszólították a férfit a nagykátai vasútállomáson és a mosdóba kísérték. Ott a páros férfitagja bántalmazni kezdte a sértettet, a földre lökte és többször fejbe rúgta.

Ezután készpénzt és egy mobiltelefont vettek el tőle, majd vonatra szálltak és elhagyták a helyszínt.

A sértett a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett.

Szombaton sikerült azonosítani a páros mindkét tagját.

A gyanúsítottak ellen körözést rendeltek el és az esti órákban el is fogták őket Budapesten a Keleti pályaudvarnál.

Az őrizetbe vett gyanúsítottakat kihallgatták és kezdeményezték a letartóztatásukat.