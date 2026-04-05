Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

NB IIBp. HonvédVasas

Botlott a Honvéd, új éllovasa van az NB II-nek

Már-már nem kérdés, hogy melyik csapat végez a labdarúgó NB II tabellájának a feljutást biztosító első két helyén, de a Bp. Honvéd és a Vasas még ádáz harcot vív egymással a bajnoki címért. Eddig a kispestieknek állt a zászló, ám a 24. fordulóban Tiszakécskén pont nélkül maradt a Honvéd, a Vasas pedig ezt kihasználva az élre ugrott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 19:57
A Bp. Honvéd pont nélkül maradt Tiszakécskén Forrás: honvedfc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A feljutásra két legesélyesebb csapat közül a Bp. Honvéd a 21. fordulóban otthon kikapott a Kecskeméttől, ezzel magára húzta a Vasast, amely kétpontos hátrányból és három mérkőzéses győzelmi sorozattal a háta mögött vágott neki az ünnepi hétvégének. A piros-kékek a legutóbb éppen a Tiszakécske otthonában hullajtottak el pontot, ahová vasárnap a kispestiek látogattak, és bizony nekik is meggyűlt a bajuk a Tisza-parti csapattal, akik Takács Tamás góljával 1-0-ra győztek.

A Vasas kiütéses győzelemmel vette el az első helyet a Honvédtól
A Vasas kiütéses győzelemmel vette el az első helyet a Honvédtól Fotó: Somogyi Daniel/Vasasfc.hu

– Először is gratulálok a Tiszakécskének! – kezdte értékelését Márton István, a Bp. Honvéd megbízott vezetőedzője. – Bódi pontrúgásaira készültünk, de sajnos a gólt egy ilyen szituáció után kaptuk. A végjátékban nem úgy koncentráltunk, ahogyan kellett volna, ennek ellenére úgy érzem, hogy a döntetlen reálisabb lett volna. Ezzel együtt el kell ismernünk, hogy nem azt a teljesítményt nyújtottuk, amire képesek vagyunk. Korábban már számtalanszor bebizonyítottuk, hogy mindenkire lehet számítani, ezért nem is szeretném a vereséget azzal magyarázni, hogy eltiltottjaink, sérültjeink és utánpótlás válogatottaknál szereplő játékosaink vannak. Sajnos ez ma nem sikerült.

A Vasas átvette a vezetést a Honvédtól

Ennek pedig Angyalföldön nagyon örülhettek, hiszen közben a Vasas Szegedre látogatott, és jobban nem is sikerülhetett volna a kiruccanás. Csak a szünet előtt szerezték meg a vezetést a vendégek, ezek alapján nem lehetett gólesőre számítani, de a végén az lett belőle, a 90. perc után kettőt is vágva 4-0-ra nyert a Vasas. Erős Gábor túlzónak érezte az eredményt.

– Küzdelmes mérkőzés volt, nem gondolnám, hogy ekkora különbség volt a csapatok között, a győzelmünk viszont abszolút megérdemelt. A végére megjött az önbizalmunk, élveztük a játékot, az első félidőben viszont nagyon megnehezítette a dolgunkat a hazai együttes. Büszke vagyok a csapatra, természetesen gratulálok a fiúknak az újabb három ponthoz, valamint ahhoz is, hogy az eredmények kedvező alakulása miatt növeltük az előnyünket az üldözőkkel szemben, sőt, a vezetést is átvettük a tabellán! – örömködött a Vasas vezetőedzője.

Jelenleg egy pont választja el a két fővárosi csapatot, a Vasas javára, de a Honvéd egy meccsel kevesebbet játszott a riválisánál.

NB II, 24. forduló

  • HR-Rent KozármislenyBudafoki MTE 1-0 (0-0)
  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC 0-4 (0-1)
  • Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC 1-0 (0-0)
  • Kecskeméti TE–Szentlőrinc 3-0 (1-0)
  • Karcagi SC–FC Ajka 0-1 (0-0)
  • Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár 0-2 (0-0)
  • Soroksár SC–BVSC-Zugló 19.00
  • Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár 19.00

A tabella ide kattintva érhető el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu