Botlott a Honvéd, új éllovasa van az NB II-nek

A feljutásra két legesélyesebb csapat közül a Bp. Honvéd a 21. fordulóban otthon kikapott a Kecskeméttől, ezzel magára húzta a Vasast, amely kétpontos hátrányból és három mérkőzéses győzelmi sorozattal a háta mögött vágott neki az ünnepi hétvégének. A piros-kékek a legutóbb éppen a Tiszakécske otthonában hullajtottak el pontot, ahová vasárnap a kispestiek látogattak, és bizony nekik is meggyűlt a bajuk a Tisza-parti csapattal, akik Takács Tamás góljával 1-0-ra győztek.

A Vasas kiütéses győzelemmel vette el az első helyet a Honvédtól Fotó: Somogyi Daniel/Vasasfc.hu

– Először is gratulálok a Tiszakécskének! – kezdte értékelését Márton István, a Bp. Honvéd megbízott vezetőedzője. – Bódi pontrúgásaira készültünk, de sajnos a gólt egy ilyen szituáció után kaptuk. A végjátékban nem úgy koncentráltunk, ahogyan kellett volna, ennek ellenére úgy érzem, hogy a döntetlen reálisabb lett volna. Ezzel együtt el kell ismernünk, hogy nem azt a teljesítményt nyújtottuk, amire képesek vagyunk. Korábban már számtalanszor bebizonyítottuk, hogy mindenkire lehet számítani, ezért nem is szeretném a vereséget azzal magyarázni, hogy eltiltottjaink, sérültjeink és utánpótlás válogatottaknál szereplő játékosaink vannak. Sajnos ez ma nem sikerült.

A Vasas átvette a vezetést a Honvédtól

Ennek pedig Angyalföldön nagyon örülhettek, hiszen közben a Vasas Szegedre látogatott, és jobban nem is sikerülhetett volna a kiruccanás. Csak a szünet előtt szerezték meg a vezetést a vendégek, ezek alapján nem lehetett gólesőre számítani, de a végén az lett belőle, a 90. perc után kettőt is vágva 4-0-ra nyert a Vasas. Erős Gábor túlzónak érezte az eredményt.

– Küzdelmes mérkőzés volt, nem gondolnám, hogy ekkora különbség volt a csapatok között, a győzelmünk viszont abszolút megérdemelt. A végére megjött az önbizalmunk, élveztük a játékot, az első félidőben viszont nagyon megnehezítette a dolgunkat a hazai együttes. Büszke vagyok a csapatra, természetesen gratulálok a fiúknak az újabb három ponthoz, valamint ahhoz is, hogy az eredmények kedvező alakulása miatt növeltük az előnyünket az üldözőkkel szemben, sőt, a vezetést is átvettük a tabellán! – örömködött a Vasas vezetőedzője.